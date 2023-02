Rifiuti abbandonati sulla spiaggia, la natura morta a Rio Vivo

TERMOLI. Natura morta a Rio Vivo? Non è un gioco di parole, è la consapevolezza di chi deturpa il territorio costiero, minandone la bellezza selvaggia.

Proprio durante un sopralluogo, ieri pomeriggio, in zona Rio Vivo ci siamo imbattuti in numerosi rifiuti abbandonati ai lati della passeggiata in legno - ossia il ponte che attraversa parte della spiaggia- tra i rifiuti, i numerosi rovi e le piante infestanti è quasi impossibile scendere dal ponte di legno e attraversare a piedi il tratto di spiaggia. Abbiamo parlato con una residente che ci ha raccontato le difficoltà che si incontrano vivendo nelle case sulla spiaggia, quelle che si affacciano proprio sul mare.

La donna con queste parole ha evidenziato il problema: “Abito qui da tantissimi anni e ci sono sempre stati problemi, ma con questo ponte i rifiuti si accumulano sia ai lati, che sotto lo stesso ponte.”

Presenti ai lati dello stesso, oltre che delle scale per accedere alla spiaggia, anche alcune rampe per disabili. Ma per coloro che vivono la condizione di disabilità diventa un problema scendere dallo scivolo e percorrere - fino alla propria abitazione o magari fino alla riva- il tratto di strada sabbiosa. Non soltanto per i rifiuti e la sporcizia presente, ma anche perché una sedia a rotelle non potrebbe percorrere il tratto di spiaggia pieno di erbe e rovi. Oltretutto da come ci è stato raccontato dalla donna non possono essere raccolti i rifiuti da coloro che vivono in quella zona, poiché sono presenti sulla spiaggia le dune e queste devono essere salvaguardate e tutelate.

Una problematica alquanto preoccupante, che in estate è mitigata dal fatto che la spiaggia è frequentata dai turisti e quindi l’ordine e la pulizia sono un biglietto da visita. Ma in inverno con le mareggiate e gli incivili che abbandonano i rifiuti, diventa un problema per i residenti vivere in quelle condizioni, con la spazzatura che arriva quasi sino agli ingressi delle abitazioni. Bisogna tenere in conto che non tutte le case di quella zona sono abitate occasionalmente in estate dai turisti, ci sono residenti che vi abitano tutto l’anno.

Tornando indietro verso gli stabilimenti invece, abbiamo trovato diversi rifiuti ingombranti abbandonati. Anche questo un fenomeno davvero preoccupante.

