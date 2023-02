«Il Molise ha già dato», le dimensioni dell'eolico "Offshore" sono il vero problema

Assemblea contro l'eolico offshore Molise: Laura Venittelli

TERMOLI. Un’assemblea domenicale di mattina particolarmente affollata, quella che ieri ha visto protagonisti ancora una volta i rappresentanti dei comitati e delle associazioni che hanno ingaggiato la dura battaglia contro il progetto del parco eolico offshore Molise, proposto dalla Maverick srl.

In prima linea la Casa dei Diritti delle persone, con Laura Venittelli, ma non solo, e altre realtà locali, che compongono la vasta cordata che ha siglato le osservazioni al progetto, come Konsumer, Federcoopesca Molise con Domenico Guidotti, Assonautica provinciale di Campobasso con l'imprenditore Giuseppe Montesanto, Comitato "I discoli del Sinarca" con l'avvocato Riccardo Vaccaro, Borghi d'eccellenza e il Parco letterario e del paesaggio "Jovine" con Maurizio Varriano, il consorzio TermoliseMare con Antonio Di Rocco, la società cooperativa Pescatori molisani.

Incontro avvenuto nel quartiere di Rio Vivo-Marinelle, in un locale che prende proprio il nome della zona, stessa area destinata nel progetto a vedervi insediati i cavidotti verso il nucleo industriale.





La Venittelli aveva invitato pubblicamente anche la Cgil a confrontarsi sull’ipotesi dell’approdo delle torri eoliche a mare nel bacino dell’Adriatico, ma come ha sottolineato la stessa Venittelli, l’invito non è stato raccolto, così come quello rivolto agli amministratori comunali costieri. Presenti le delegazioni delle associazioni che aderiscono al comitato, ma c’era anche Vittorio Nola, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, che ha ribadito come un simile impianto sia mastodontico rispetto alla dimensione della costa molisana, che ne verrebbe distrutta.





A smuovere l’opinione pubblica della provincia di Foggia ci ha pensato l’ex parlamentare Colomba Mongiello, nelle vesti di reporter, vista la vicinanza delle Isole Tremiti rispetto allo specchio d’acqua interessato dal progetto. Nel suo intervento, la Venittelli ha messo in rilievo come la programmazione dello spazio di gestione marittima sia orientato a favorire il turismo e la pesca, non l’energia, su cui il Molise ha già dato, ma non sono mancate anche le stoccate verso gli operatori portuali favorevoli, come Assoporto.

Galleria fotografica