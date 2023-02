"Servizio civile e reddito di cittadinanza, si può"

TERMOLI. Hai tra i 18 e i 28 anni e vuoi e vuoi donare il tuo tempo al servizio degli altri? È questo uno dei tanti slogan del Servizio Civile Universale che da anni, ormai, coinvolge questa fascia d’età. Il Servizio Civile Universale è l'opportunità per i giovani di dedicarsi come volontari a un progetto di volontariato. E tra i tanti c’è anche la Misericordia di Termoli. La domanda che, però, in molti si fanno è se chi percepisce il reddito di cittadinanza possa accedere al servizio civile.

Detto, fatto. Servizio civile e Rdc sono compatibili e il contributo non influisce sul pagamento del reddito di cittadinanza.

«Il Servizio civile universale 2023 è una grande opportunità per i giovani e, le Misericordie Italiane sono fra gli enti accreditati che offrono maggiori opportunità. 13 volontari, di cui due con bassa scolarizzazione e un (S.I.R.E.) Sistema Integrato Risposta Emergenze, sono i posti per il Servizio civile alla Misericordia di Termoli, ritorniamo ancora volta con questa grande avventura… 12 mesi con noi… per “Misericordia per amore 2022“ (Servizio Ambulanza, Trasporto Sociale, Assistenza Senza Fissa Dimora) e un giovane per S.I.R.E. (Pronto Intervento nelle calamità, Assistenza alla popolazione, Supporto gestione sala operativa P.C., Organizzazione esercitazioni di P.C.). Per vivere intensamente il nostro progetto bisogna fare domanda on-line al sito https://domandaonline.serviziocivile.it entro le ore 14 del 10/02/2023, aver compiuto 18 anni e non aver superato i 28 e muniti di Spid. Vi aspettiamo. per informazioni email: termoli@misericordie.org, tel. 3358052647», il messaggio diffuso dal Governatore Romeo Faletra.

Il compenso mensile per chi aderisce al Servizio civile nazionale è di 444,30 euro.

Galleria fotografica