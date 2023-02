“Utilizzo consapevole della tecnologia: luci e ombre della rete”

TERMOLI. Giornata nazionale contro bullismo e cyber-bullismo oggi e a Termoli, nel pomeriggio, presso il Cinema Sant’ Antonio di Termoli alle ore 16 si svolgerà un convegno dal titolo “Utilizzo consapevole della tecnologia: luci e ombre della rete”.

Il seminario è stato promosso dall’Istituto comprensivo “Oddo Bernacchia” di Termoli e in collaborazione con il Lions Club Termoli Host, di cui sarà presente il presidente Nicola Ricciuti. Il cyber-bullismo è la manifestazione in Rete di un fenomeno più ampio e meglio conosciuto come bullismo. Quest’ultimo è caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima. Le azioni possono riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche e persecuzioni, generalmente attuate in ambiente scolastico.

Oggi la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati su siti web tramite internet. Il bullismo diventa quindi cyberbullismo. Il cyberbullismo definisce un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici, il cui obiettivo è quello di provocare danni ad un coetaneo incapace di difendersi.

Il convegno sarà moderato da Barbara Mascitto e avrà come relatori, Simone Terreni che svolgerà il tema “Le menti visionarie e le potenzialità della rete”; Paola Cecchi con l’argomento “Il fenomeno del bullismo e del cyber bullismo”; Mariangela Di Biase tratterà dell’argomento “Il metaverso e le prospettive”; Orsola Di Palma affronterà il tema “Le ripercussioni psicologiche su vittima ed autore”.

Il dibattito avverrà con la partecipazione dello psicologo e psicoterapeuta Nicola Malorni.

