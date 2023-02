Quattro "tavoli operatori" al giorno per superare l'impasse al San Timoteo

TERMOLI. Con la disponibilità garantita da rianimatori degli ospedali Cardarelli e Veneziale, frutto del documento a firma del primario Romeo Flocco della scorsa settimana, si sblocca parzialmente la situazione degli anestesisti all’ospedale San Timoteo di Termoli, che prevederà due tavoli operatori al mattino e due al pomeriggio, col ricorso a un ordine di servizio interno per i ferristi. Impasse superata in parte, dunque.

I rianimatori di Campobasso e Isernia chiamati a turni sporadici nel mese di febbraio all’ospedale San Timoteo di Termoli, che senza compromettere l’attività già programmata, per venire incontro all’emergenza organizzativa dettata dalla carenza degli anestesisti, effettueranno trasferte sulla costa con turni in orario ordinario, effettuando gli spostamenti in missione, con mezzi propri e relativo rimborso delle spese di viaggio.

La disponibilità manifestata da chi già svolge un eccesso di orario nei propri ospedali, per garantire le attività essenziali, per abbattere le Liste d'Attesa e incrementare progressivamente l'attività programmata, a limitata al mese di febbraio 2023, darà la possibilità alla direzione dell’Azienda sanitaria regionale del Molise di completare le strategie, già intraprese, di reclutamento delle nuove risorse.

Una misura temporanea, non replicabile nel futuro, quindi soluzione tampone alla coperta cortissima nel reparto di Rianimazione del San Timoteo.