Tre mesi trascorsi invano, «Qua non funziona nulla»

TERMOLI. «I condomini di via dei Gigli a Termoli chiedono con estrema urgenza la sistemazione delle seguenti problematiche: fotovoltaico non funzionante, bocchetta aerazione scale, millesimali, caldaia non funzionante, aria nei termosifoni, agibilità, perimetro dell'area con recinzione e fogne otturate. Si fa presente che queste problematiche sono da tempo già note all'istituto e più volte sollecitato, considerato che ormai la situazione è degenerata ed è invivibile». Dalla pubblicazione di queste parole sono trascorsi 3 mesi quasi, era il 12 novembre la data in cui i condomini scrissero allo Iacp.

Ebbene, da quella data non è cambiato nulla e così hanno voluto riproporre l’istanza, stavolta con un approccio da ultimatum. «Chiediamo che una volta per tutte si affrontino e si risolvano, con celerità però, i problemi di manutenzione e malfunzionamento degli impianti: impianto fotovoltaico non funzionante, caldaia non funzionante, questioni relativi all'agibilità e all'abitabilità, infiltrazioni di acqua piovana in diversi alloggi dello stabile, bocchetta di aerazione del vano scala e dimissioni dell'amministratore, con l'istanza di nominarne uno nuovo. Comunichiamo allo Iacp che trascorso un periodo di 15 giorni dal ricevimento della medesima comunicazione e non avendo un riscontro positivo, invieremo un esposto alla Procura della Repubblica, interessando la stessa delle problematiche dello stabile».