«Famiglia di 5 persone sfrattata per morosità dalla casa popolare, regole da rivedere»

TERMOLI. Solo pochi giorni fa abbiamo dato notizia delle 8 famiglie che hanno richiesto un alloggio per risolvere problemi di emergenza abitativa, ma ci sono anche altri nuclei che vivono il dramma dello sfratto, causato da morosità nei confronti dello Iacp.

L’ultimo della serie lo ha messo in rilievo il dirigente di Fratelli d’Italia, Luciano Paduano.

Una famiglia con cinque persone e il capofamiglia pensionato.

«Mi giunge ancora una volta, una situazione a dir poco drammatica. Una famiglia residente in una casa popolare nel comune di Termoli è stata sfrattata perché in arretrato con i canoni di affitto. È giusto che tutti gli inquilini dello Iacp paghino ciò che dovuto all’istituto, ma mi chiedo: dove andrà a vivere questa famiglia? Sicuramente se ne dovrà far carico il Comune, in questo caso quello di Termoli, accollandosi gli oneri per la sistemazione di questa famiglia. Quindi un cane che si morde la coda, il problema non si risolve. Io qualche anno fa suggerii di cambiare lo statuto dello Iacp. Permettere di rientrare del debito anche attraverso formule compensative, compresi lavori socialmente utili nel perimetro operativo dello stesso Iacp.

Sfrattando un adempiente si rimanda solo il problema, dallo Iacp al Comune e quest’ultimo, alla fine dovrà dargli una sistemazione temporanea, fino a quando non gli verrà data un’altra casa popolare. Tempo e denaro sprecato.

Gli avvocati dell’istituto sarebbero più liberi di concentrarsi su altro, gli inquilini, se allo stretto, più sereni e i comuni più tranquilli».