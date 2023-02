L'amministrazione Di Matteo "saggia" il gradimento dei servizi comunali

SAN MARTINO IN PENSILIS. Amministrazione Di Matteo a confronto con la cittadinanza: «Gentili cittadini e cittadine, il Comune di San Martino in Pensilis sta conducendo un'indagine per valutare il grado di soddisfazione dei servizi offerti alla cittadinanza.

Vorremmo pertanto chiederVi di rispondere al questionario che verrà presentato dai volontari del Servizio Civile in quanto la Vostra opinione è molto preziosa per aiutarci a migliorare i servizi offerti sempre più in linea con le Vostre aspettative.

Vi informiamo che il questionario è anonimo, perciò non deve essere firmato; i dati raccolti saranno utilizzati solo in forma aggregata. Vi preghiamo di rispondere alle domande con la massima attenzione e precisione. Nei prossimi giorni i volontari inizieranno a fare interviste in vari punti del nostro Comune. Grazie per la collaborazione che vorrete accordarci», l’annuncio del sindaco Giovanni Di Matteo.