Migranti, rifugiati e minori: le regole dell'accoglienza

TERMOLI. «Bagaglio del Cambiamento–il ruolo del progetto Sai per le famiglie di migranti e rifugiati».

Di questo si è parlato in sala consiliare a Termoli, venerdì scorso, nel convegno realizzato dalla cooperativa Medihospes, ente gestore del progetto Sai del Comune di Termoli.

L’evento, aperto alla cittadinanza tutta, ha egregiamente condiviso con professionalità ed entusiasmo, l’impegno sociale nella tutela della diversità e dell’integrazione, con il minore come elemento centrale dell’accoglienza, protagonista attivo del processo di integrazione e futuro cittadino di domani. Hanno presenziato con forte senso di responsabilità il presidente della cooperativa Medihospes, Camillo Aceto, il coordinatore, il referente, l’equipe multidisciplinare tutta e i cari colleghi dei centri Sai del territorio molisano, Guglionesi, Montecilfone, Riccia, Santa Croce di Magliano e i rappresentanti dei comuni partner Ururi e Larino. Il sindaco della città di Termoli, Francesco Roberti, si è espresso sulla complessità dei processi burocratici e della legislazione tutta nel raggiungimento di obbiettivi legali e di cittadinanza per il migrante, e sull’antinomia tra l’onere di restare sul territorio italiano per oltre 16 anni e le opportunità offerte dallo stesso territorio in termini lavorativi, abitativi e sociali durante questo tempo, ribadendo la complessità del lavoro sociale di cui l’amministrazione e la cooperativa si fanno portavoce.

L’assessore alle politiche sociali Silvana Ciciola, ribadisce l’importanza del lavoro di rete quotidiano tra la cooperativa e gli assistenti sociali del Comune di Termoli, nelle decisioni da prendere nei confronti del minore e nella tutela del nucleo familiare tutto, con una presa in carico responsabile e consapevole, che non sempre per le sue complessità intrinseche, riesce a fornire una risposta risolutiva. Come evidenziato dal sindaco di Guglionesi, Mario Bellotti, in piccole realtà abitative, la presenza sul territorio di famiglie extracomunitarie accolte ha rappresentato un incremento del tasso di natalità infantile – su 21 bambini nati 4 sono figli dell’accoglienza integrata; «abbiamo voluto accogliere il massimo dei rifugiati possibili in un contesto che, come in altre comunità molisane, accusa un decremento anagrafico’».

Emerge dunque dall’equipe nella personalità della moderatrice Annamaria D’Amelio, assistente sociale Medihospes, solo attraverso la condivisione e l’apertura della cittadinanza nei confronti dei temi trattati, l’integrazione smette di essere una responsabilità degli operatori sociali, diventando così un ‘fatto’ di tutti.

Un ringraziamento anche al sindaco di Montecilfone, Giorgio Manes, attivo sostenitore del progetto, che sottolinea l’importanza della collaborazione e della rete territoriale tra i progetti. In ultimo il commento del Presidente della Cooperativa Camillo Aceto, un ringraziamento all’équipe tutta e in particolare al nostro beneficiario Abbas Yazdani, rifugiato afghano, per la disponibilità e la sensibilità nella testimonianza ‘Voci dall’Afghanistan’, racconto sofferto pieno di speranza, concluso con una frase di Galileo Galilei ‘Da ogni problema c’è un opportunità’.