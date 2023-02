Giorno del Ricordo, Fratelli d'Italia rende omaggio ai martiri delle foibe

Per non dimenticare

Per non dimenticare mer 08 febbraio 2023

TERMOLI. I massacri delle foibe e l'esodo dalmata-giuliano sono una pagina di Storia che per molti anni l'Italia ha voluto dimenticare. Nel 2005 gli italiani furono chiamati per la prima volta a celebrare il Giorno del Ricordo, in memoria dei quasi ventimila italiani torturati, assassinati e gettati nelle foibe (le fenditure carsiche usate come discariche) dalle milizie della Jugoslavia di Tito alla fine della Seconda guerra mondiale.

E da quel 2005 che si rende omaggio con una corona di fiori alle tante vittime della strage.

La “Giornata del Ricordo” ha l’obiettivo è di ricordare le migliaia di donne, uomini e bambini massacrati nella tragedia divenuta simbolo del terrore. Defunti sì, ma mai dimenticati: bloccati nel ricordo, nella memoria delle generazioni future che ne conservano i dettagli affinché tali crudeltà non vengano riscritte nei libri di storia.

Fratelli d'Italia, venerdì 10 febbraio, alle ore 10, in Largo Martiri delle Foibe, renderà omaggio alle anime innocenti, che saranno ricordate dal senatore Costanzo Della Porta e dal responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, Luciano Paduano. Ci sarà anche la componente di Gioventù nazionale.