Asrem ancora "a caccia" di pediatri

TERMOLI. Le ricorrenti e conclamate difficoltà della Sanità molisana nel reperire medici specializzati trova ulteriori conferme nell'ennesimo Avviso pubblicato dall'Azienda sanitaria regionale (Asrem) nel tentativo di colmare la carenza negli organici ospedalieri.

In attesa degli esiti delle procedure concorsuali per l'assunzione a tempo determinato e indeterminato di Pediatri, l'Azienda sanitaria è infatti alla ricerca di sei specialisti a cui conferire incarichi libero professionali per la durata di tre mesi.

Il provvedimento a firma del direttore generale, Oreste Florenzano, "considerata l'assoluta urgenza di garantire la continuità assistenziale e scongiurare l'interruzione di pubblico servizio". (ANSA).