"Battuta" l'asta per le nuove cappelle: 50 richieste per 35 tombe di famiglia

TERMOLI. Cinquanta domande per 35 suoli a disposizione per costruire cappelle gentilizie dove mettere a dimora le tombe di famiglia.

Si conclude la procedura che ha visto l’asta del 2 febbraio scorso, coi termini che erano stati prorogati per la presentazione delle offerte al 30 gennaio scorso.

C’era stata in precedenza anche una rettifica del bando, relativo al cimitero di Termoli, poiché una delle 36 “caselle” era venuta meno.

Le offerte erano state disciplinate dalla procedura del pubblico incanto, vale a dire mediante offerte segrete maggiori o almeno pari all’importo fissato nell’avviso d’asta sino alla concorrenza dei lotti disponibili.

A esaminare le richieste con relative offerte è stata la commissione presieduta dal dirigente Marcello Vecchiarelli e dai componenti Paola Iafelice e Daria Crema, con la segretaria verbalizzante Antonella Pasquale.

La procedura ha rispettato anche i canoni della tutela alla riservatezza delle persone fisiche, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal regolamento UE n. 679/2016, in materia di protezione dei dati personali.

L’aggiudicazione diverrà efficace solo in seguito alle risultanze positive delle verifiche sui requisiti previsti dall’avviso di asta e dichiarati in sede di gara; ci sarà da provvedere, pertanto, con successiva determinazione, all’accertamento del corrispettivo che dovrà essere corrisposto al Comune di Termoli dagli assegnatari e alla restituzione per gli altri partecipanti del deposito cauzionale versato presso la Tesoreria Comunale.