Trasporto pubblico, il Tar Molise dà ragione all'Atm e annulla i bandi di gara

CAMPOBASSO. Nel braccio di ferro tra Regione Molise, Atm e altri gestori delle autolinee è l'Atm ad aggiudicarsi in primo grado, al Tar, la battaglia sul bando del 2022.

I giudici del capoluogo hanno annullato tutti gli atti relativi alla “Procedura aperta ex Regolamento n. 1370/2007/CE, per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico extraurbano del bacino territoriale della Regione Molise – Lotto n. 1 CIG: 9340908920 - Lotto n. 2 CIG: 9340925728”; -di tutti i documenti costituenti la lex specialis di gara, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'avviso di pre-informazione n. 2017/S 012-018383, successivamente aggiornato con avviso n. 2022/S 109-309455 pubblicato nella G.U.C.E. in data 08/06/2022; la determinazione dirigenziale a contrarre n. 5713 del 30.09.2022, successivamente rettificata con determinazione dirigenziale n. 5893 del 6.10.2022; la determinazione dirigenziale di indizione della procedura n. 5904 del 6.10.2022; il Disciplinare di Gara; il Capitolato di gara e i relativi allegati.

L'udienza pubblica c'è stata lo scorso 25 gennaio. Attese le motivazioni del collegio.