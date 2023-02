Eolico offshore Molise, l'assessore Maraschio della Giunta Emiliano a difesa delle Tremiti

TERMOLI. Eolico offshore Molise, il progetto Maverick ha colto l’attenzione della vicina Puglia, con le dichiarazioni dell’assessore all’Ambiente della Giunta Emiliano, Anna Grazia Maraschio, che ha dichiarato preoccupazione per l’impatto che l’insediamento delle torri eoliche a mare avrebbe sulla riserva delle Isole Tremiti, considerando l’allocazione praticamente a metà tragitto tra costa molisana e diomedee.

"Un drammatico paradosso è quanto rischiano di vivere le Isole Tremiti, un'area protetta che si vede accerchiata tra trivelle e impianti eolici offshore. Un paradosso prevedibile e un rischio su cui avevo posto l'accento da tempo, evidenziando la necessità di una pianificazione statale. È lo Stato a dover pianificare e i privati attenersi alle indicazioni date”.

Parole che seguono l’assemblea della scorsa domenica a Rio Vivo-Marinelle, commentate dalla presidente della Casa dei Diritti, Laura Venittelli.

«Apprendiamo che finalmente qualcuno, in questo caso l’assessore regionale all’Ambiente della Regione Puglia, ha assunto una posizione istituzionale contro il progetto della società Maverick. Ci fa piacere che l’assessora, recependo il nostro input, le nostre riflessioni e il contenuto delle Osservazioni depositate in Capitaneria a tutela delle Isole Tremiti, abbia posto l’accento sulla necessità di avere al più presto l’adozione del Piano di gestione dello spazio marittimo dell’Adriatico, piano con il quale si metterà fine alle tante richieste di concessione demaniale (circa 10.000) selvagge per stabilire, finalmente, per il futuro, dove sfruttare il mare per l’economia energetica (eolico) e dove, invece, puntare su pesca, turismo e traffico marittimo».