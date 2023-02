«La parola diverso è l'essenza della vita», tra realtà e metaverso

TERMOLI. Per celebrare il 7 febbraio, Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo, l’Istituto Comprensivo “Bernacchia” di Termoli ha organizzato, per il secondo anno successivo, un convegno ad hoc, schierando, sul palco della sala proiezione del cinema Sant’Antonio, esperti di vari settori per formare ed informare gli studenti, i genitori e tutta la cittadinanza sensibile ad una così attuale e diffusa piaga della nostra vita quotidiana. A moderare brillantemente l’evento, Barbara Mascitto, avvocato dell’Ordine degli Avvocati di Larino, nonché esperta del fenomeno del bullismo. I lavori si sono aperti con i saluti istituzionali da parte della dirigente scolastica, Rosanna Scrascia, sempre attenta e vigile su ogni problematica della propria scuola riconducibile al fenomeno del bullismo e che crede fortemente nella necessità di una valida formazione, rivolta a tutti: studenti, docenti e genitori.

Hanno, poi, preso la parola Marco Di Paolo, dell’Ufficio Scolastico Regionale, esperto di didattica innovativa digitale, il presidente dei Lions Host, Nicola Ricciuti, e Nico Balice, che si è fatto portavoce dei saluti del sindaco. A seguire, l’intervento attesissimo dello scrittore di fama nazionale, Simone Terreni, autore di ‘50 menti visionare’, che ha fatto viaggiare il pubblico attraverso le tappe più significative della storia della rete, e delle avvocatesse Paola Cecchi e Mariangela Di Biase, che hanno trattato delle potenzialità e degli aspetti positivi di una navigazione corretta, ma anche dei pericoli e rischi che si nascondono dietro a un uso non corretto della rete e delle problematiche collegate al metaverso. In seguito, hanno preso la parola la psicologa Orsola Di Palma, per trattare delle ripercussioni psicologiche su vittima e autore; la docente Adele Nocera, per presentare i dati del fenomeno nell’istituto Bernacchia; e, a sorpresa, ha concluso la carrellata di interventi Nicola Malorni, sottolineando l’importanza dell’attenzione della scuola a questo problema e la necessità della stretta collaborazione con le famiglie.

L’evento si è concluso con grandissima soddisfazione di tutti. La scuola Bernacchia si è sempre aperta a questo tragico fenomeno che coinvolge i bambini e gli adolescenti; la formazione e l’informazione sono i migliori strumenti di prevenzione, come più volte sottolineato dalla dirigente scolastica. Tutti i docenti lavorano costantemente con i propri alunni, sul tema del bullismo, con entusiasmo e passione, perché credono fortemente che, attraverso queste iniziative di carattere formativo-educativo, i ragazzi possano sviluppare una coscienza critica e una maggiore consapevolezza e gestione delle proprie emozioni, necessarie per riuscire a spezzare quel muro di omertà e quel silenzio impaurito di cui troppo spesso restano vittime. Dall’istituto comprensivo Bernacchia un grazie al Lions club di Termoli e all’Ordine degli Avvocati di Larino che hanno sostenuto l’iniziativa.

