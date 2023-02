Futuro del Parco comunale legato al project Gtm

TERMOLI. Sulla gestione del parco comunale cruciale è l’operatività legata al project financing sulla mobilità sostenibile, che ha visto l’inserimento della struttura all’interno della procedura di gara.

L’aggiudicazione definitiva è datata ormai 20 luglio 2020, quando la società di Assago Air Pullman si era classificata prima con offerta da 9.968.742,05 euro, su cui la Gtm srl ha esercitato diritto di prelazione, in qualità di proponente.

Nel lasso di tempo c’è stata l'esigenza di accordare la compensazione delle spese per la società lombarda e anche rintuzzare i vari ricorsi alla giustizia amministrativa da parte della Sati, sia al Tar Molise, che al Consiglio di Stato.

La convenzione in forma pubblica amministrativa tra il Comune di Termoli e la Gtm è stata firmata il 22 settembre 2021, per la realizzazione e successiva gestione delle infrastrutture strumentali all'esercizio della mobilità urbana e al servizio di trasporto pubblico locale, urbano, scolastico e per i soggetti diversamente abili, sul territorio comunale.

Ora, sono trascorsi altri 18 mesi quasi e quindi c’è necessità di rendere esecutivo quanto prevede la convenzione e cioè: riqualificazione del nodo di interscambio del Terminal Bus di Termoli; nuova rotatoria di accesso al Terminal Bus di Termoli; realizzazione di un circuito di bike sharing e dei relativi percorsi; realizzazione di nuove fermate bus; riqualificazione di diverse aree di sosta della città; realizzazione di nuovi parcheggi a servizio del parco comunale "Girolamo La Penna"; interventi diretti alla riqualificazione e alla migliore fruibilità del parco comunale; copertura della nuova piscina comunale del parco.

L’amministrazione comunale ha così affiancato a Ulisse Fabbricatore, funzionario amministrativo dipendente del Comune di Termoli, già responsabile del Servizio Mobilità, che resta confermato quale Responsabile unico del procedimento in ordine al “progetto di finanza inerente il servizio di trasporto pubblico urbano e del servizio di trasporto scolastico e per soggetti diversamente abili del Comune di Termoli”, Quintino Graziano e Massimo Luigi Serrelli, funzionari tecnici in servizio presso il settore “Lavori pubblici-manutenzioni” del Comune di Termoli, l’incarico di Rup per gli otto punti progettuali, i primi 7 a Graziano, la copertura della piscina a Serrelli.