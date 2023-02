Alla Bit di Milano con lo shopper del Castello Svevo

IN VETRINA

TERMOLI. Per il secondo anno consecutivo anche il Comune di Termoli sarà presente alla Bit di Milano, la Borsa Internazionale del Turismo che da sempre rappresenta un punto di riferimento per tutti gli operatori del Turismo.

La Borsa Internazionale del Turismo si terrà dal 12 al 14 febbraio prossimi all’interno dei padiglioni di Fiera Milanocity dove saranno presenti il Sindaco Francesco Roberti e l’assessore al Turismo, Cultura e Sport Michele Barile.

Quest’anno il Comune di Termoli, tramite l’assessorato alla Cultura, Sport e Turismo, per promuovere la città, ha realizzato una shopper recante una illustrazione stilizzata del Castello Svevo con all’interno brochure e alcune cartoline realizzate dai fotografi Stefano Leone, Filippo Cantore e Nicola Cappella.

“Quest’anno – ha spiegato l’assessore Michele Barile – abbiamo realizzato delle shopper con una grafica stampata che raffigura il Castelle Svevo stilizzato. Al suo interno ci saranno cartoline con foto realizzate da Nicola Cappella, Stefano Leone e Filippo Cantore. A disposizione per i visitatori avremo anche delle brochure informative della città di Termoli realizzate dai ragazzi del Servizio Civile Universale della Pro Loco di Termoli nell’ambito del progetto <<Idioma molisano, eredità di un passato da preservare>>. Il materiale è stato prodotto per sostenere gli stakeholder molisani ed in particolare quelli termolesi negli incontri previsti con i buyer”.

