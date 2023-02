Master digital transformation, trenta posti e 10 borse di studio all'UniMol

TERMOLI. Aperte le iscrizioni per il Master in “Digital transformation: metodologie e tecnologie innovative” istituito dall’Università degli Studi del Molise con l’azienda Key partner

Il Master di I Livello ha come obiettivo la formazione di IT Specialist ed il loro ingresso diretto nel mondo del lavoro. 30 i posti disponibili, 10 le borse di studio messe a disposizione da Key partner.

L’Università degli Studi del Molise e Key Partner, digital integrator italiano, hanno istituito il nuovo Master Universitario di I Livello in “Digital transformation: metodologie e tecnologie innovative”, disponibile a partire dall’anno accademico 2022/23. Il Master avrà la durata di un anno accademico e si concluderà ad aprile 2024. Le iscrizioni saranno aperte fino al 3 marzo 2023 e potranno iscriversi tutti gli studenti in possesso sia di una laurea dell’area informatica (ingegneria informatica, informatica), sia di una laurea in altre discipline con l’obiettivo di acquisire le competenze necessarie per lo sviluppo di sistemi software innovativi. I posti disponili per il Master sono 30. I primi 10 studenti nella graduatoria di merito saranno assegnatari di 10 borse di studio finanziate da Key Partner, a totale copertura della quota di partecipazione. Per altri 10 posti (dall’undicesima alla ventesima posizione) è prevista invece la copertura parziale della quota grazie ad un contributo versato dall’Ateneo stesso. Il Master ha una vocazione fortemente pratica con 1.500 ore di formazione, di cui 175 di attività in aula e 500 da svolgere all’interno dell’Hyperautomation Hub, sede di Termoli di Key Partner. Lo stage è finalizzato all’eventuale ingresso nell’azienda, in un processo di continuità tra percorso accademico e lavorativo, con lo scopo di creare e mantenere valore nel territorio.

Inoltre, i professionisti di Key Partner forniranno 40 ore di lezioni, con focus in ambito system integration e automation con l’utilizzo della Piattaforma Low-Code Appian. L’obiettivo del Master è quello di formare ed inserire nel mercato del lavoro “IT specialist”: figure professionali altamente specializzate e richieste in un settore, quello dell’ITC, caratterizzato da un mismatch del 47,8% tra domanda e offerta e che vede decine di migliaia di posti vacanti. Per maggiori informazioni sul Master “Digital transformation: metodologie e tecnologie innovative” visitare il sito: https://www2.unimol.it/master-anno-accademico-2022-2023/.

Key Partner è un digital integrator italiano nato nel 2010, che si rivolge a grandi aziende, grazie a partnership attive con i più importanti vendor software, supportandole nei percorsi di Digital Transformation, con un’offerta di servizi di consulenza, applicazioni chiavi in mano e soluzioni integrate in ambito ICT. Nel 2021 ha realizzato circa 13 milioni di euro di fatturato (dato consolidato), in crescita da quattro anni mediamente del 20% annuo, e conta oltre 200 dipendenti nelle sedi di Roma, Milano e Termoli con un’età media di 33 anni. www.keypartner.com