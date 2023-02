«Contro una società usa e getta basterebbe poco», il monito di Isabella

TERMOLI. “Una società usa e getta”, ma c’è chi non l’accetta passivamente, come la 30enne Isabella Lesti, casalinga al momento, che ha voluto condividere coi nostri lettori una sua riflessione, suffragata da alcuni comportamenti virtuosi, che fortunatamente non mancano nemmeno sul nostro territorio.

«Sono tante le lettere che si scrivono. Ma una in particolare riguarda tutti noi. Venne scritta, decenni fa, dal capo Indiano Seathl al Presidente degli Stati Uniti. Una parte del suo contenuto riporta quanto segue:

“L’uomo bianco, se continua a nuocere alla terra, si distruggerà da solo. Continuate a contaminare il vostro letto e verrà una notte che rimarrete soffocati dai vostri stessi rifiuti.”

Nulla di nuovo per noi se pensiamo alla marea di rifiuti, specialmente di plastica, che il mare riversa sulle nostre spiagge. Il Mare si ripulisce da solo da ciò che una società usa e getta dispensa, noncurante e indifferente, ogni giorno.

Sono tante le parole che si potrebbero spendere per questo argomento. Ma qualcuno ha deciso di fare i fatti. Passeggiando per le spiagge di Termoli sono in molti ad aver notato le azioni di persone sensibili e di vero cuore che, muniti di una semplice busta, passeggiando, raccolgono ogni genere di rifiuti che incontrano sul loro cammino. In molti hanno elogiato questo tipo di comportamento, un esempio di vera sensibilizzazione verso il proprio territorio, la propria terra.

Un esempio contagioso che va imitato. Non si può restare indifferenti e continuare a camminare per la propria strada, schivando i rifiuti come se nulla fosse. Ognuno di noi è responsabile nei confronti della creazione che ci circonda. Ciascuno di noi può e deve fare la sua parte. Ciò che queste persone, sensibili e responsabili verso l’ambiente, stanno facendo è un’iniziativa che va imitata ed elogiata. Basta poco per avere una spiaggia pulita… basterebbe poco per evitare di vedere grandi e belle tartarughe marine morenti e piene di plastica sulle nostre rive… basterebbe poco, ma quel poco sarebbe l’inizio di una società consapevole e responsabile».