Al Largo Martiri delle Foibe l'omaggio di Fratelli d'Italia

L'omaggio di Fratelli d'Italia nel Giorno del Ricordo: Costanzo Della Porta

TERMOLI. Sfidando il gelo, col vento artico che sferzava la costa, in condizioni climatiche difficili, Fratelli d’Italia ha onorato il Giorno del Ricordo, alla presenza anche della Polizia di Stato e della Polizia municipale, omaggiando con una corona i martiri delle Foibe, nel luogo che non li fa dimenticare, proprio “Largo Martiri delle Foibe, tra via Sannitica e piazza Sant’Antonio, mentre veniva diffuso l'inno nazionale.

Protagonisti Luciano Paduano, dirigente nazionale di Fdi e il senatore Costanzo Della Porta, assieme a loro la componente di Gioventù nazionale, con Giuseppe Terone, ma c’erano diversi altri militanti, attivisti e quadri del partito di Giorgia Meloni, anche dai comuni limitrofi, perché il 10 febbraio è una data simbolo della destra, non solo della destra, ovviamente.





Lo sforzo è quello di accomunare tutte le tragedie del secolo scorso.

Bandiere tricolori e del partito, quelle che sventolavano durante la cerimonia, che ha vissuto anche della benedizione e del momento di preghiera, grazie alla presenza di don Antonio, che è stato esteso anche alle vittime del sisma che ha devastato Turchia e Siria, nonché quello della guerra, iniziata due settimane dopo il Giorno del Ricordo 2022, tra Russia e Ucraina.

L’obiettivo è di ricordare le migliaia di donne, uomini e bambini massacrati nella tragedia divenuta simbolo del terrore. Defunti sì, ma mai dimenticati: bloccati nel ricordo, nella memoria delle generazioni future che ne conservano i dettagli affinché tali crudeltà non vengano riscritte nei libri di storia.

Galleria fotografica