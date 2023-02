La Polizia di Stato ricorda l'ex questore Giovanni Palatucci

CAMPOBASSO. Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato di Campobasso ha celebrato l’anniversario della morte di Giovanni Palatucci, ex questore di Fiume, morto nel 1945, all’età di 36 anni, nel campo di concentramento di Dachau per aver salvato dal genocidio migliaia di ebrei. Per le sue gesta è stato insignito della Medaglia d’Oro al Merito Civile e riconosciuto “Giusto tra le Nazioni”, oltre che venerato dalla Chiesa Cattolica come “Servo di Dio”.

Alla cerimonia, che ha avuto luogo nel piazzale dedicato al Palatucci, ove è posta una targa in ricordo del valoroso Funzionario di Polizia, hanno preso parte il prefetto di Campobasso Michela Lattarulo ed altre Autorità civili e militari.

Nel corso dell’iniziativa il questore di Campobasso Vito Montaruli ha rievocato la figura di Giovanni Palatucci, che si oppose con raro coraggio al regime nazista e grazie al ruolo ricoperto riuscì a sottrarre alla morte certa migliaia di ebrei, evitandone la cattura e facendoli estradare nel campo di concentramento di Campagna, in provincia di Salerno, dove furono posti sotto la protezione della Chiesa cattolica.

La figura del valoroso questore reggente di Fiume continua ad essere di ispirazione per le donne e gli uomini della Polizia di Stato, impegnati quotidianamente nella difesa dei diritti della collettività.

