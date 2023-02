Il "Parco eolico Campomarino" approda in Consiglio a Portocannone

PORTOCANNONE. Il Consiglio comunale di Portocannone è il luogo in cui si torna a parlare oggi di fonti energetiche rinnovabili, come l’eolico, per la proposta di insediamento di un nuovo progetto, denominato “Parco eolico Campomarino”, composto da 5 torri per complessivi 32,5 megawatt.

Il progetto riguarda il territorio di Campomarino, dove sorgerebbe il “Parco” e quello di Portocannone, per le opere di connessione alla Rete di trasmissione nazionale.

La società proponente è la “Re Plus srl”. In assise civica si discuterà della procedura di valutazione di impatto ambientale.

Galleria fotografica