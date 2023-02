Piano urbano del traffico e mobilità sostenibile, "riparte" lo studio

TERMOLI. Tra gli adempimenti sicuramente di maggior interesse, in termini urbanistici, vi è l’approvazione del nuovo Piano generale del traffico urbano, di cui proprio di recente abbiamo sollecitato novità, dopo le proroghe all’incarico per la redazione del documento avvenute a cavallo del periodo pandemico.

Il provvedimento è stato adottato in Giunta, datato 2014, nell’allora amministrazione Di Brino, ma non è mai approdato in Consiglio comunale per la ratifica.

Procedura partita addirittura nel 2011, con l’affidamento del primo incarico.

Dall’autunno è in vigore il nuovo Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums), approvato con delibera del Consiglio comunale di Termoli n. 78 del 28 ottobre 2022, che incide in maniera sostanziale sul Piano Generale della Mobilità Urbana, il cui aggiornamento e integrazione risulta necessario, l’amministrazione ha conferito un incarico di aggiornamento e di redazione definitiva del Piano Generale del Traffico Urbano del Comune sempre allo studio Sipet.

Nell’atto viene specificato che il Piano generale della mobilità urbana risulta obbligatorio ed indispensabile in quanto incide sia sulla sicurezza di tutti i cittadini utenti della strada ed in particolar modo sull'utenza debole come pedoni, bambini, ciclisti sia sul controllo, sull’adeguamento e sulla razionalizzazione del traffico e della mobilità urbana dell'intero territorio comunale, e che il numero degli incidenti stradali, soprattutto in ambito urbano, è aumentato negli ultimi anni in misura esponenziale, causando sia vittime che numerosi feriti.

Lo studio prenderà in considerazione la domanda di mobilità mezzo individuale e collettivo (compresa la sosta) e il suo andamento nel corso del periodo preso in esame (giorno feriale settimanale, giorno lavorativo tipo, giornata festiva, oppure con particolari attività di tipo mercatale, le capacità delle attuali infrastrutture di trasporto; i volumi di traffico lungo le arterie principali e negli incroci; le statistiche di incidentalità.

In particolare, si compone di identificare migliorie generali per la mobilità pedonale; con la definizione delle piazze, strade, itinerari o aree pedonali, la definizione delle Zone a traffico limitato a traffico pedonale privilegiato; migliorie generali per la mobilità dei mezzi pubblici collettivi (fluidificazione percorsi), anche individuando corsie preferenziali; parcheggi di scambio tra mezzi privati e pubblici, nell’ambito delle politiche della sosta; definizione della classifica funzionale delle strade e degli spazi stradali; definizione del regolamento viario e delle occupazioni di suolo pubblico e infine, definizione degli interventi per l’emergenza ambientale.