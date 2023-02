«Sì all'eolico offshore, ma nell'interesse dello sviluppo locale»

TERMOLI. Verso un Molise a emissioni zero, un auspicio, ma anche la formula proposta da chi guarda all'eolico offshore galleggiante come una risorsa al largo della costa termolese, ma ribadendo la sostenibilità del progetto.

E' questa la sintesi programmatica offerta per la terza in pochi mesi dal comitato "4 giugno", che punta a realizzare una connessione tra la futura Gigafactory e la capacità di sfruttare vento e mare, senza minare la compatibilità con pesca e turismo e con ricadute positive in termini economici per il territorio.

Assiomi al centro dell'incontro di ieri pomeriggio in sala consiliare, a Termoli, dove sono stati ospiti il vescovo Gianfranco De Luca e il biologo marino Silvio Greco, che hanno evidenziato, assieme al presidente Famiano Crucianelli, le ragioni per una svolta ecologica a dimensione del Molise.

«Partecipando all’incontro del 4 giugno scorso dicevo che come Vescovo, mi rendevo attento e presente, e invitavo all’attenzione e all’azione tutti noi riguardo alle possibilità che si aprono davanti a noi con l’insediamento, nel nostro nucleo industriale, di una grande fabbrica di batterie, che potrebbe contribuire all’abbandono dell’energia fossile e alla diffusione della mobilità elettrica. Nello stesso tempo affermavo che sarebbe stato un paradosso produrre batterie bruciando metano. Per questo mi rendevo attento e condividevo l’idea di installare un parco eolico galleggiante, lontano dalla costa, per produrre energia rinnovabile per le attività industriali e per i comuni molisani.

Il conseguente fatto di favorire il ripopolamento della fauna ittica, di ripulire il mare inondato dalla plastica e da altri elementi inquinanti, di non consumare terreno agricolo produttivo con grandi distese di pannelli fotovoltaici risulta sicuramente un valore aggiunto e prezioso per il nostro territorio e per la sua vocazione agro-alimentare e turistica.

Ritengo che questo consono con l’insegnamento che Papa Francesco ci ha proposto nella Laudto Sii, nella quale lancia il concetto di ecologia integrale.

Essa comprende le interazioni tra l'ambiente naturale, la società e le sue culture, le istituzioni, l'economia. In questa interconnessione, dice papa Francesco, una attenzione particolare deve essere dedicata a restituire dignità agli esclusi prendendosi cura della natura», ha ribadito il presule diocesano, incardinando l'esigenza di porre l'accento sull'acqua e l'alimentazione, oltre che sulla transizione energetica.

In sala presenti numerosi esponenti di associazioni di categoria, soprattutto del mondo agricolo, col dibattito moderato da Tina De Michele, in rappresentanza delle realtà che hanno costituito il comitato “4 giugno”, ma anche consiglieri regionali, vedi Micaela Fanelli, Vittorio Nola e Valerio Fontana.

Proprio a loro si è rivolto Crucianelli, ribadendo la necessità di mettere fine all’aggressione compiuto ai danni dei terreni fertili dalle innumerevoli richieste di eolico a terra e fotovoltaico, parlando di “ferite” inferte alla bellezza del Molise.

Un ragionamento complessivo confortato dalle osservazioni al progetto Maverick, le cui dimensioni eccessive e la stessa identità del proponente pongono troppe riserve e criticità, ma è una base di partenza per la discussione, laddove il comitato “4 giugno” ritiene fondamentale evitare che la Gigafactory si alimenti con combustibili fossili per la produzione di energia per le batterie.