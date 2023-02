Ascolto e riorganizzazione le chiavi per migliorare la sanità nel basso Molise

Operatori sanitari e medici riuniti dalla Pastorale diocesana: Mariacristina Magnocavallo

TERMOLI. Presenze discrete, ma non così massicce nell'incontro della pastorale diocesana coi medici e gli operatori sanitari del territorio bassomolisano, quelle registrate ieri sera nella sala dell'ex cinema Sant'Antonio. Uno degli appuntamenti culmine della "Settimana per la Vita", che ha visto esplorare il bisogno del malato di ricevere cure mediche e conforto morale.

Protagonisti il vescovo Gianfranco De Luca e il dottor Giovanni Fabrizio, che hanno ribadito nell'intervista che vi proponiamo lo scopo del confronto, soprattutto nel bisogno dell'ascolto, accezione comune anche al pensiero della presidente dell'Ordine degli Infermieri, Mariacristina Magnocavallo.





«Intercettare la povertà sanitaria del territorio diocesano e attivare procedure e meccanismi per verificarne l'entità e le caratteristiche, per poi gettare le basi di un percorso propositivo e progettuale di contrasto o correzione delle situazioni critiche di tale povertà. Abbiamo anche compreso che la percezione generica, occasionale o aneddotica dei bisogni non è sufficiente per poter strutturare un progetto efficace di solidarietà e di fattivo aiuto. Abbiamo anche compreso che la costruzione di una rete attiva in tale senso deve partire da una conoscenza completa e approfondita che solo chi agisce, vive e lavora per le persone può fornire», questa la mission relazionale dell'iniziativa.





Ma quali sono gli obiettivi? Curare presto e bene, diagnosi precoce, chirurgia conservativa, prevenire e personalizzare la cura.

