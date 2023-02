In questura la visita del prefetto Latturalo

CAMPOBASSO. Nella mattinata di ieri 10 febbraio, il Questore Vito Montaruli ha accolto presso gli uffici di via Tiberio il Prefetto di Campobasso Michela Lattarulo.

Il Prefetto ha potuto visitare gli uffici in cui quotidianamente operano le donne e gli uomini della Polizia di Stato di Campobasso, in particolare la sala operativa deputata alla gestione delle chiamate al 113, la sala per le audizioni protette dei minori presente presso la Squadra Mobile ed il Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica.

La visita è stata anche l’occasione per presentare al Prefetto Lattarulo i funzionari della Questura e degli altri Uffici della Polizia di Stato che operano in provincia.

È stata più volte sottolineata nel corso dell’incontro la stretta collaborazione anche in questa realtà territoriale tra Prefettura e Questura, che sarà intensificata ulteriormente per garantire livelli ancora più alti di sicurezza ed efficienza alla cittadinanza della provincia di Campobasso.