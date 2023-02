Lavori di riqualificazione nel quartiere Sant'Alfonso

TERMOLI. Proseguono i lavori di riqualificazione nel quartiere Sant’Alfonso, cominciati già da qualche settimana dapprima all’altezza di via Montecarlo e attualmente stanno procedendo in via San Marino - dove è stata nuovamente sistemata anche la pavimentazione del piazzale laterale al supermercato - poiché numerose erano le buche presenti sul manto stradale. Lo stesso piazzale è spesso adibito anche a parcheggio auto durante la stagione estiva, oppure nei giorni in cui il mercato rionale è aperto.

I lavori di risanamento proseguiranno per migliorare lo stato dei marciapiedi in via Germania e in via Maratona, interesseranno quindi tutto il perimetro che circonda il parco giochi di via Germania. Anche perché intorno alla stessa area verde al momento, i passaggi pedonali sono attualmente costellati da buche e parti di pavimentazione mancante.

Soltanto lo scorso anno avevamo sollevato il problema dei marciapiedi dopo le numerose lamentele dei residenti. Qualcuno era addirittura scivolato e caduto a terra mentre passeggiava per il quartiere, da qui la necessità di trovare una risoluzione per la questione.

Si è detto soddisfatto il presiedente del comitato Sant’Alfonso, Gianfranco Cannarsa, che si è espresso con queste parole: “Ringrazio di cuore l’amministrazione comunale per la riqualificazione di questi tratti pedonali e per l’attenzione che ha dato al nostro quartiere da sempre impegnato nel miglioramento e nel cambiamento”.

Nel 2023 saranno molte le riqualificazioni, così come ci ha comunicato il presidente Cannarsa: “Ci sarà la demolizione e la costruzione ex novo della scuola dell’infanzia in via Montecarlo, verranno effettuati dei lavori nel parcheggio presente nella zona laterale della chiesa di Gesù Crocifisso - compresa la strada che porta alla stessa- che verrà anch’essa rinnovata”.

Anche perché attualmente anche in quella zona il problema principale sono le radici degli alberi che hanno sollevato parte dei marciapiedi ed è quasi impossibile camminare senza dover guardare a terra, per evitare di inciampare.

Con le sistemazioni dei marciapiedi e del manto verrà data nuova luce al quartiere, che già lo scorso anno aveva visto le aree verdi del tutto rinnovate con giochi e migliorie.

Galleria fotografica