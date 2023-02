Nel basso Molise un nuovo centro per malati di Alzheimer

PORTOCANNONE. L’amministrazione Gallo accoglie la richiesta formulata dall’associazione Amma (Associazione molisana malati di Alzheimer) e vara un atto di indirizzo che finalizza la manifestazione d’interessa alla realizzazione di un centro di ascolto a Portocannone, come ve ne sono anche a Termoli e Campobasso, per intenderci. «I Centri di ascolto quali punto di riferimento che offrono competenze e funzioni specifiche per la malattia di Alzheimer ed altre forme di demenza si stanno sviluppando in tutta Italia; in particolare, questi centri diurni per anziani svolgono anche funzioni di tipo semi–residenziale offrendo un aiuto concreto alle famiglie di anziani autosufficienti, non autosufficienti e affetti da disabilità – riconosce la Giunta Gallo - in Molise c’è carenza di strutture adeguate per accogliere stabilmente persone affette da demenza».

Dal 2003 l’Amma vanta esperienza in questo campo, dando sostegno e assistenza nelle varie fasi della malattia. L’associazione, a seguito di apposito sopralluogo a Portocannone, ha visionato l’immobile di proprietà comunale di via Madonna Grande, sede del vecchio Municipio, e ha fatto pervenire un’articolata proposta progettuale per la realizzazione di un nuovo centro di ascolto intercomunale. E’ nelle intenzioni dell’Amma realizzare in questa sede un centro polifunzionale, ovvero centro residenziale, centro diurno e di ascolto, denominato “Il caffè d’Enrichetta”, finalizzato ad aprire una comunicazione con i malati di Alzheimer o affetti da altre forme di demenza al di fuori di contesti sanitari e istituzionali, al fine di prevenire ogni forma di ghettizzazione o marginalizzazione, restituendo loro l’identità piena di membri della società civile. All’interno de “Il caffè d’Enrichetta” sono previsti spazi per ambulatori specifici dedicati alla popolazione locale (focus terza età) e un progetto di prevenzione e monitoraggio della salute dedicato a tutti gli over 65 ed altri servizi alla persona. Il progetto si avvale di supporti telematici e informatici sia per il funzionamento interno sia per il progetto di prevenzione dedicato a tutti gli over 65. Si avvale dunque della telemedicina, teleassistenza e tele-riabilitazione, coinvolgendo varie figure professionali dagli operatori sociosanitari, agli assistenti sociali, sociologi, psicologi, animatori, arte-terapeuti, oltre alla necessità di disporre di personale addetto all’assistenza generica e all’igiene personale dell’anziano.

La stessa Amma, con riferimento allo stato dell’immobile intende farsi carico dei necessari lavori conservativi e di ristrutturazione edilizia finalizzati all’efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico. Nasce qui la necessità che da parte del Comune sia dichiarata una “manifestazione d’interesse non vincolante” che consenta all’Amma di avere titolo per partecipare ai bandi o ad altre opportunità indetti per la selezione degli interventi compatibili con l’idea progettuale. L’amministrazione Gallo ha così deciso di esprimere apprezzamento per l’idea progettuale presentata dall’Amma, Associazione molisana malati di Alzheimer, denominata “La Nuova Atlantide” per la realizzazione a Portocannone presso l’immobile di proprietà comunale di via Madonna Grande, sede del vecchio Municipio, di un centro diurno e di ascolto intercomunale finalizzato ad aprire una comunicazione con i malati di Alzheimer al di fuori di contesti sanitari e istituzionali, al fine di prevenire ogni forma di ghettizzazione o marginalizzazione, restituendo loro l’identità piena di membri della società civile. La dichiarata “manifestazione d’interesse” ha come termine di scadenza la data del 31.12.2023, per consentire all’Amma di svolgere ogni necessaria valutazione preliminare e ad ambo le parti (Comune e Amma) di concordare successivamente il più idoneo contratto di godimento del bene immobile».