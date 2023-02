Lidi balneari "salvi" fino al 2024, operatori in pressing per la riforma definitiva

Proroga sulle concessioni demaniali: l'opinione di Fabrizio Vincitorio

TERMOLI. La foto della spiaggia di Termoli, quella di Sant’Antonio, per intenderci, ha campeggiato sui portali nazionali (fotogramma dell’Ansa) per rappresentare la vertenza balneari.

Uno skyline davvero invidiabile, quello immortalato dal muraglione del borgo antico, a suo modo veicolo di promozione del territorio, come abbiamo anche sottolineato in precedenza.





Ma al di là di questo aspetto di costume “turistico”, cosa resta della proroga che per un anno, ma solo un anno, mette tranquilli gli operatori del settore?

Il provvedimento della maggioranza di Governo, sancito col decreto Milleproroghe, è stato recepito proprio quale “tatticismo” per affrontare in un tempo più ragionevole le esigenze di una riforma complessiva, ricordiamo come siano in ballo anche ricorsi di diversa natura sulla sentenza del Consiglio di Stato del novembre 2021.

È questo l’umore che abbiamo captato intervistando Pietro D’Andrea (Base Balneare) e Fabrizio Vincitorio (Sib-Confcommercio).

La boccata d’ossigeno è stata la benvenuta, ma non basta a garantire il futuro del settore a chi ha puntato sull’accoglienza balneare dei turisti.