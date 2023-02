"Parco eolico Campomarino", chiesta la convocazione di un'assemblea "aperta"

CAMPOMARINO. Dopo il diniego del Consiglio comunale di Portocannone, sul parco eolico "Campomarino" si muove l'associazione territoriale "Cumpanis".

Come spiega il presidente Nicola Occhionero, «l'Associazione non ha alcun preconcetto rispetto agli impianti destinati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (eolico incluso), tuttavia la comunità ha il diritto di essere informata, inoltre è sempre più necessario uno strumento di pianificazione del tutto similare a quello adottato per il piano regolatore generale».

Da qui la richiesta di coinvolgere il Consiglio comunale di Campomarino.

«Dato l'argomento di cui in oggetto, considerati i progetti (in istruttoria) finalizzati alla realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia elettrica, che interessano il territorio comunale e il tratto marino antistante la costa molisana, sarebbe cosa assai gradita, oltre che auspicabile, se l'Amministrazione comunale condividesse il tema con la popolazione, per renderla edotta circa le decisioni e gli eventuali pareri espressi nelle sedi istituzionali (sempreché siano stati espressi). A tal proposito, è assolutamente importante conoscere quali eventuali azioni di mitigazione ambientale e ristori sono stati chiesti dall'Amministrazione in favore del territorio comunale e della popolazione tutta; allo stesso modo è necessario rassicurare la cittadinanza circa l'integrità morale degli imprenditori che hanno intrapreso tali iniziative, in particolar modo sapere se sussistono casi e condizioni di conflitti di interesse e altre eventuali anomalie. Tutto quanto premesso, la presente per chiedere agli Indirizzi in epigrafe, la convocazione di un Consiglio comunale aperto, quale adunanza straordinaria monotematica in cui è dato il diritto di parola a invitati ed esperti, nonché la possibilità per il pubblico di rivolgere domande agli stessi relatori».