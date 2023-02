Carrieri e carristi incontreranno il vescovo De Luca

BASSO MOLISE. Della visita pastorale nella zona di Larino il vescovo Gianfranco De Luca ha parlato anche in alcuni contesti pubblici, oltre alla testimonianza social che ha narrato incontri con amministratori e associazioni. Ultimi impegni per il presule della diocesi di Termoli-Larino, impegnato nei comuni di Larino, Campomarino, Ururi, San Martino in Pensilis e Portocannone. Tra gli incontri finali, il vescovo ha invitato sia carrieri e carristi, il 23 febbraio.

«Carissimi carrieri e carristi, in questi giorni, sono in mezzo a voi per svolgere la visita pastorale nella zona di Larino-Campomarino. Essa comprende i paesi di Larino, Ururi, San Martino in Pensilis, Portocannone e Campomarino. Uno degli obiettivi della visita pastorale è l’incontro con il territorio e con le realtà locali che lo frequentano, lo animano e vivono in esso.

E voi siete parte integrante del nostro contesto sociale e culturale, mantenendo viva con passione e amore le tradizioni dei nostri paesi. In questa occasione, desidero invitarvi il giorno 23 febbraio alle ore 19 presso la sala della comunità della Parrocchia Beata Maria Vergine delle Grazie a Larino; sarà occasione per salutare ciascuno di voi e ascoltarci reciprocamente.

Tema dell’incontro sarà anche come salvaguardare e custodire il nostro Patrimonio Culturale. In attesa di incontrarvi insieme e personalmente potete estendere l’invito a tutti i membri delle vostre singole Associazioni».