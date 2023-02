Azioni e reazioni, il buon senso sul decoro urbano

TERMOLI. L’editoriale pubblicato stamani “Un pugno nell'occhio: l'ora dell'inciviltà”, inerente ai sacchi di rifiuti lasciati fino a stamani al monumento dell’Ora di Termoli, "Il Sogno", ha inevitabilmente creato polemiche social, non poteva non essere così.

Pur in assenza di comunicazioni dirette, che sarebbero state utili, nel redigere l’articolo abbiamo ipotizzato potesse essere eredità di un’azione di pulizia del territorio, com’era avvenuto in effetti la mattina prima, sulla spiaggia di Rio Vivo.

A promuoverla erano stati i volontari di #Plastic free, che hanno raccolto 3 quintali e mezzo di immondizia, soprattutto plastica, sparsa sull’arenile e fin qui, merito a chi ha impiegato ore della propria domenica per dare una mano all’ambiente.

«Con la partecipazione di 15 volontari e 3 referenti Plastic Free, sono stati rimossi dall’Ambiente 350 chili di rifiuti. Come sempre non sono mancati gli ingombranti: una quantità notevole di reti di plastica, copertoni delle auto, la rete di un letto. Ritrovati anche 2 rifiuti molto datati: una scheda telefonica e una vecchia confezione di un gelato. Questa è la dimostrazione che la plastica, purtroppo, rimane nell’ambiente per tanti anni, non scompare mai del tutto. Tutto ciò che viene abbandonato, con il tempo, ci viene restituito dalle mareggiate. Ogni sacco, contenente i rifiuti, era colmo di reti di plastica impregnate di sabbia ed acqua, ognuno aveva un peso di 20 chili, sono stati tutti trasportati ed accumulati dai volontari fino al monumento, per agevolare il ritiro dell’operatore ecologico che avrebbe ritirato il mattino seguente, come stabilito a fine raccolta», l’illustrazione dell’iniziativa fatta dall’associazione.

I rifiuti, come documentiamo in foto, sono stati rimossi, ma il punto è un altro.

Termoli, specie sui due lungomari, proprio la domenica è meta di tantissime persone che vi si recano, passeggiando, facendo jogging, oltre al traffico veicolare che porta lì a transitare tante macchine ogni ora da e per via Corsica.

Va distinto il buon senso dalla buona volontà e senza dubbio quest’ultima merita di essere sottolineata, ma il nostro disappunto, che è stato anche quello che alcuni cittadini e lettori hanno rappresentato, foto notturne alla mano, è che l’immondizia raccolta va rimossa subito, non può giacere in quel luogo, sulla passeggiata, dalle 13 al mattino di lunedì.

Non ci sarebbe voluta che mezz’ora, crediamo, non di più, per caricare i sacchi e portarli via; piuttosto che lasciarli lì, anche alla mercé di vandali potenziali o animali selvatici, col rischio di trovare stamani anche una condizione diversa.

Siamo certi che d’ora in avanti, un disguido simile, non ci sarà più.

Galleria fotografica