Parco eolico offshore, Nola: «La Regione intervenga senza voltarsi dall'altra parte»

TERMOLI. Ad arricchire il dibattito sul parco eolico offshore c'è stato il consigliere regionale del M5S, Vittorio Nola.

«Ho partecipato a Termoli all'incontro promosso dalla Rivista La Fonte sui temi della transizione ecologica e in particolare sulla possibilità di sfruttare il vento costruendo una piattaforma galleggiante in adriatico di fronte i nostri 33 km di costa molisana. Con me erano presenti all' incontro i colleghi M5S Valerio Fontana e Patrizia Manzo. Dopo alcune relazioni introduttive e interventi ha preso la parola il prof. Silvio Greco, docente di Controllo delle produzioni agroalimentari e di Sostenibilità ambientale presso l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, che ha illustrato le problematiche connesse a questo tipo di investimenti invitando tutti ad essere molto attenti e di monitorare il rispetto delle procedure autorizzative e gli effettivi investimenti necessari per rendere il progetto innovativo veramente produttivo e sfruttabile per il Molise e i cittadini della nostra costa.

Nel corso del mio intervento ho ben spiegato che sono assolutamente favorevole alle energie rinnovabili e agli utili progetti per la transizione ecologica, ma che sono assolutamente contrario ai progetti relativi a possibili " transazioni ecologiche"! Non solo, ma ho precisato che attualmente il Molise non ha né un Piano Paesistico né un Piano Regionale Energetico aggiornato che delimitino aree idonee e aree non idonee per lo sfruttamento delle energie rinnovabili e indichino le attuali produzioni e gli effettivi fabbisogni per il nostro futuro.

Ancora, ad agosto 2022 il Ministero delle Infrastrutture ha prodotto il Piano per la gestione degli spazi marittimi in cui riguardo il Molise espressamente recita che riguardo a possibili produzioni di energia dal mare bisogna che siano rispettate le disposizioni a tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Un ambiente che 150 pale eoliche fatalmente andrebbe a compromettere l'attività di pesca delle nostre 200 imbarcazioni abilitate, costrette a circumnavigare l'enorme insediamento a mare, con aggravi di costi e inoltre nei pressi della foce del Biferno, dove verrebbero convogliati i milioni di chilometri di tubi, ci sarebbe un sacrificio di circa tre chilometri di spiaggia per organizzare in sicurezza il cosiddetto "approdo". Problematica confermata dallo stesso professore, nella sua replica.

In ogni caso sarà fondamentale la partecipazione di Regione e attori istituzionali alla Conferenza di Servizi che dovrà essere organizzata. Quella sarà la sede dove far emergere le criticità e credo che la Regione non potrà voltarsi dall' altra parte, tenuto anche conto di quanto accaduto sabato scorso, con la notizia dell'indagine a carico del presidente Toma e dei membri della sua Giunta, Nicola Cavaliere, Vincenzo Niro, Vincenzo Cotugno, Quintino Pallante, Filomena Calenda, Michele Marone per abuso d’ufficio».