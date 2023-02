“Spero che la passione per la musica possa regalarmi un futuro da sogno come dj"

Generazioni rampanti: per Cristian Di Martino un futuro da sogno come dj

TERMOLI. “Spero che la passione per la musica possa regalarmi un futuro da sogno come dj, senza dimenticare la mia formazione professionale come manutentore.” A tu per tu con Cristian Di Martino.

Alla scoperta delle nuove generazioni con la rubrica generazioni rampanti: Continua la nostra inchiesta alla ricerca dei ragazzi talentuosi che hanno intrapreso strade professionali alternative e differenti.

Questa volta abbiamo incontrato -di persona- Cristian Di Martino, vent’anni, di Termoli, che per il futuro ha scelto di seguire un corso di formazione biennale per diventare manutentore 4.0, ma alla sua professione, alterna anche quella del dj, proponendo serate di musica sul territorio. L’abbiamo incontrato per la nostra consueta chiacchierata e ci ha raccontato i segreti e la bellezza dei suoi percorsi professionali.