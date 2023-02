«Solleciti di pagamento via raccomandata ma la bolletta non è mai pervenuta»

TERMOLI. Solleciti di pagamento delle fatture Acea Molise recapitati a domicilio con raccomandata “a carico” del destinatario, con relativo costo che verrà addebitato nella futura bolletta, ma diversi utenti hanno segnalato di non aver mai ricevuto quella che viene considerata scaduta dal gestore del servizio idrico integrato, a Termoli.

In particolare, ci si riferisce al periodo di dicembre 2022. «Sabato sono arrivate raccomandate di sollecito di pagamento di bollette Acea mai pervenute», ci ha riferito uno dei destinatari, che ha anche sottolineato come la portalettere avesse diversi avvisi in consegna. Da un successivo contatto col numero del gestore sarebbe emerso come queste segnalazioni siano state diverse, ossia cittadini che ricevono il sollecito ma a cui la bolletta non è arrivata.

A loro non resta che fare richiesta di rimborso in caso si dimostri il disguido, per rientrare della “spesa supplementare”. I casi a noi pervenuti danno riferimento alla zona del quartiere Sant'Alfonso e anche in contrada Porticone.

Parallelamente, abbiamo contattato direttamente l'Acea attraverso i canali stampa, per avere un quadro dalla parte aziendale dell'accaduto.

