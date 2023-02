«Noi cittadini del basso Molise vogliamo risposte certe sul diritto alla salute»

TERMOLI. Liste d'attesa, interventi programmati e accesso alle cure ospedaliere nel basso Molise. Commentando l'articolo sui numeri reali messi nero su bianco in ambito Asrem, una cittadina termolese ha voluto sottolineare tutto il disappunto sulla incertezza che avvolge il diritto alla salute sul territorio.

«Leggendo l'articolo apparso su Termolionline domenica scorsa, 12 febbraio, sui presunti reali numeri delle liste d'attesa degli interventi programmati, mi sorge spontanea una domanda: a chi giova questo atteggiamento disfattista relativo alle criticità che affliggono la sanità ospedaliera del basso Molise? A parte la mera polemica sui numeri, la mia domanda è: che importanza assume ciò? Significa che quand'anche fossero solo 100, questi pazienti bassomolisani non avrebbero il diritto di avere una data certa entro cui essere operati?

Che accadrà dal primo marzo. Non si potranno di nuovo più operare i pazienti che si sono rivolti per patologie chirurgiche al San Timoteo? I pazienti dovranno, come purtroppo già accade, rivolgersi ad altre realtà spesso extraregionali, magari anche private convenzionate? Con oggettivo aggravio di costi. A chi giova il depauperamento sistematico di risorse umane e strutturali, con l'intento di svuotare progressivamente il presidio ospedaliero del basso Molise, al fine forse, di ridurre la struttura a mero Pronto soccorso? Il prossimo obiettivo quale sarà: la chiusura della Rianimazione?

Più di un terzo della popolazione della regione vive qui in basso Molise, qui c'è l'insediamento industriale più vasto e importante della regione, e qui c'è l'industria del turismo. Per tutte queste realtà com'è possibile non avere un ospedale pienamente efficiente?»