Sipario sul Molise alla Bit di Milano, oltre 350 "matching" con operatori

TERMOLI. La terza giornata di Bit, nello stand del Molise, ha visto la visita del Ministro delle Infrastrutture e vice Presidente del Consiglio, Matteo Salvini.

Al suo arrivo, in tarda mattinata, è stato accolto dall’assessore regionale al Turismo Vincenzo Cotugno e dal Commissario Straordinario dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo Remo Di Giandomenico che lo hanno accompagnato lungo l’area espositiva molisana: dal labirinto all’anfiteatro.

Salvini, durante la visita, ha salutato i presenti e dichiarato:” Il Molise è un esempio per tutte le regioni. Sono d'accordo con l'impostazione dello stand del Molise, l'amore per le proprie radici e le tradizioni è importante. Verrò in Molise come turista”. Prima di lasciare lo stand ha concluso:”Non vedo l'ora di tornare a Termoli".

La terza e ultima giornata fieristica si è aperta con la presentazione dei pacchetti turistici da parte delle aziende che hanno preso parte alla Bit per il Molise rispondendo al bando dell’Aast.

Poi, il via ai “matching” con i buyers internazionali: oltre 350. L’intera giornata ha visto gli incontri ma già dal primo giorno numerose sono state le contrattazioni.

Lo stand del Molise, ancora una volta, ha stupito e conquistato visitatori e tour operator riscontrando consensi.

Le proposte presentate sono piaciute e l’estate 2023 prenderà il via con i migliori auspici.

Una terza e ultima giornata alla Bit di Milano con ancora una fitta agenda di programmi per gli organizzatori. Salvini - come riporta la Regione Molise con Vincenzo Cotugno - è rimasto piacevolmente colpito non solo dalla riproduzione della cavea del teatro italico di Pietrabbondante, ma anche dal labirinto “esperienziale” con pacchetti visibili tramite un'apposita App.

“Io non capisco” dice Salvini “quelli che vanno a fare le vacanze all'estero. L'Italia ha i posti più belli del mondo: il mare, le aree interne e la cucina migliore al mondo”.

Parole di stima quelle pronunciate dal Ministro a quanti hanno lavorato alla realizzazione dei padiglioni regionali “Sono qui per dire grazie alle amministrazioni, agli operatori, agli imprenditori e ai balneari e per dire a chi può fare qualche giorno di vacanza, facciamole in Italia”.

Per il Ministro alle Infrastrutture non c’è dubbio “il turismo è un’industria e come tale va valorizzata” complimentandosi con il Molise, e l’assessore Cotugno al suo fianco, per l’ottimo lavoro fatto.

La giornata è continuata all’insegna della presentazione dell’intera offerta turistica molisana, con diversi buyer nazionali ed internazionali che hanno voluto vedere da “vicino” l’offerta proveniente dal Molise.

Tante novità quest’anno, compreso il week end del carnevale europeo ad Isernia dal 23 al 26 febbraio, per valorizzare e promuovere la storia della regione.

Sold out per le strutture ricettive e pacchetti tutti venduti. Altra novità è lo spazio dedicato al Turismo Verde della Cia agricoltori del Molise, che ha partecipato alla Bit nel padiglione molisano con 12 aziende agrituristiche e con un’offerta diversificata a seconda del soggiorno scelto.

Sulla visita di Salvini allo stand molisano c'è stata anche una nota ufficiale del Ministero delle infrastrutture.

«Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha visitato a Milano la Borsa Internazionale del Turismo. La Bit, la più grande manifestazione italiana nel settore, espone le migliori offerte del mercato turistico italiano ed internazionale. Il turismo è una risorsa fondamentale per il nostro Paese che porta investimenti, lavoro e crescita. Un volano anche per il Molise, regione per la quale il Ministro Salvini assicura massimo impegno. «Proprio per questo, è e sarà fondamentale dotare la regione delle migliori infrastrutture stradali, autostradali, ferroviari e navali per chiamare il maggior numero di turisti e per far splendere questo meraviglioso Paese anche attraverso il Molise in tutto il mondo. Il mio impegno è e rimarrà totale. Lunga vita alla cultura e alle bellezze molisane, da tutelare e valorizzare sempre».