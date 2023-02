Due anni come vigile a Guglionesi e il ritorno a Termoli, «Grazie dell'esperienza»

GUGLIONESI. Dopo l'esperienza maturata tra Toscana, Marche e Molise, rientra presso il comando della Polizia locale di Termoli, Giuseppe Castelli, vincitore del concorso bandito dall'amministrazione adriatica che vedrà, a partire da oggi, l'immissione di nuovo personale nell'organico dei Berretti Bianchi. Castelli ha voluto ringraziare l'ultimo comune che lo ha ospitato, facendo un sintetico ma intenso bilancio dell'attività svolta. «Un biennio intenso, difficile ma ricco di soddisfazioni, segnato da Covid, incendi ed emergenze sociali.

Ringrazio innanzitutto Guglionesi ed i guglionesani - dice Castelli - ai quali mi lega un vincolo di sangue indissolubile, essendo discendente di uno dei rami di una nota famiglia del posto. Ringrazio il sindaco, l'avvocato Bellotti, gli assessori, la struttura comunale, il comandante Giuliani, i colleghi Fatica e Patavino, la protezione civile, la stazione Carabinieri di Guglionesi e la compagnia del comando di Termoli, prezioso supporto per un accompagnamento per un Tso particolarmente impegnativo che avrei altrimenti effettuato in solitudine, in un sabato estivo che ha concentrato la maggior parte delle pattuglie in un incidente mortale a Campomarino. Sia pure tra mille difficoltà operative ed ambientali - aggiunge Castelli - assieme ai colleghi, tante sono state le attività portate a termine: accompagnamenti per i Servizi Sociali, centinaia e centinaia di notifiche, accertamenti di residenza e sopralluoghi per occupazioni di suolo pubblico e contenziosi tra privati e comune.

E ancora: verbali di violazione al Codice della strada, vigilanza di fiere e mercati e relative riscossioni delle imposte, ordinanze sindacali, di viabilità e determine, pratiche di affidamento ed accalappiamento cani, registrazione di colonie feline, partecipazione in alta uniforme a manifestazioni, processioni del Santo Patrono e di altri Santi nei Comuni di Guglionesi e San Martino in Pensilis (cittadina gemellata), tesserini per portatori di handicap, membro del Coc, assieme a Sindaco, Carabinieri e responsabile dei Servizi Sociali, durante l'emergenza della pandemia, relativo controllo del territorio e degli obblighi di quarantena della cittadinanza. Intensa - conclude Castelli - è stata l'attività collegata agli incendi estivi in ausilio a Vigili del Fuoco, forze dell'ordine e volontari».