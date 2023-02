L'integrazione linguistica per 19 lavoratori stranieri

CAMPOMARINO. Si terrà domani, giovedì 16 febbraio, alle 17.30 nei locali di Viale Marconi, 1 a Campomarino la presentazione del corso di alfabetizzazione di lingua italiana L2 e dei laboratori civico-linguistici e di conoscenza dei diritti realizzati nell’ambito del progetto Diagrammi Sud (Diritti in Agricoltura attraverso Approcci Multistakeholder e Multidisciplinari per l’Integrazione e il Lavoro Giusto). In questi locali di proprietà del Comune di Campomarino e sede dell’associazione locale di Volontariato City Angels, da alcune settimane si sta portando avanti il corso di alfabetizzazione, che al momento coinvolge 19 beneficiarie e beneficiari e che sta gradualmente diventando un punto di riferimento importante per diverse persone straniere presenti nel nostro territorio.

L’apertura della scuola è stata possibile grazie ad un generoso e fruttuoso lavoro di rete e collaborazione tra l’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Campomarino, l’associazione City Angels di Campomarino e gli Enti promotori del progetto. Diagrammi Sud è un progetto approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’interno dell’Avviso pubblico 1/2019 a valere sul Pon “Inclusione” 2014-2020 per la realizzazione di interventi di integrazione socio lavorativa finalizzati alla prevenzione e al contrasto dello sfruttamento lavorativo e del caporalato in agricoltura: il progetto rappresenta una proposta di dignità, di qualità e di sfida realizzata mediante il protagonismo dei soggetti istituzionali, della parti sociali ed economiche e dei soggetti del Terzo Settore.

La Flai-Cgil è capofila di progetto sia a livello centrale (con l’expertise del sindacato di strada e dell’Osservatorio Placido Rizzotto) che a livello regionale, e si avvale del contributo del suo Istituto di ricerca e formazione Fondazione Metes.

Nel progetto sono coinvolti attori di alta competenza quali: le regioni Abruzzo, Basilicata, Puglia e la Regione Autonoma della Sardegna, la Adir-L’Altro Diritto (Centro di ricerca interuniversitario su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni), Agci (Associazione Generale Cooperative Italiane), Terra Aps (associazione ambientalista ed impegnata direttamente in esperienze di tutela dei migranti sfruttati in agricoltura), Oxfam (coinvolta direttamente nella gestione di interventi a favore di migranti in situazione di vulnerabilità), Asterisco in Sicilia, Figlie della Carità e Gruppo Umana Solidarietà in Sardegna e Cidis in Campania che operano nell’accoglienza di migranti, Iom (Organizzazione Internazionale delle Migrazioni), Consorzio Nova Onlus con le sue Ats consorziate: On The Road in Abruzzo e Molise, Cestrim in Basilicata, Agorà Kroton in Calabria, Parsec in Campania, Oasi2 in Puglia, Cooperativa Utopia in Sicilia. Tali soggetti portano al progetto una forte competenza ed expertise a livello di emersione e presa in carico di migranti sfruttati in agricoltura, anche di vittime di tratta. In Molise la partnership coinvolge oltre alla Flai-Cgil Molise, On the Road e nello specifico l’Associazione Faced Ets (Famiglie contro L’emarginazione e la Droga) che opera da 30 anni su Termoli per il contrasto alle varie forme di emarginazione e l’Associazione Dalla Parte degli Ultimi su Campobasso e Agci Molise.

In Molise Diagrammi Sud opera attraverso dei punti di accoglienza presenti nei territori di Termoli, Campobasso e Isernia: qui vengono raccolte le istanze e le necessità dei lavoratori agricoli e offerti servizi sul territorio con la possibilità di calibrare percorsi formativi personalizzati di accompagnamento alla formazione occupazionale e per la crescita dei diritti.