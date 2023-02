Controlla se la tua patente è scaduta

Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso mer 15 febbraio 2023

TERMOLI. Mobilità è libertà, per più di qualcuno. La possibilità di spostarsi in automobile è una delle maggiori opzioni che ci permette di dirigerci nei luoghi di lavoro, di studio, affettivi o di svago.

Da poco più di 10 anni, esattamente il 17 settembre 2012, per le patenti di categoria A e B la data di scadenza coincide con quella del compleanno del conducente.

Da qui l’idea di ricordare a voi lettori di controllare bene la scadenza della vostra patente di guida, limitandoci a queste due categorie.

Fino a 50 anni di età: la patente va rinnovata ogni 10 anni;

51-70 anni di età: la patente va rinnovata ogni 5 anni;

71-80 anni di età: il rinnovo è richiesto ogni 3 anni;

oltre gli 80 anni di età: la validità della patente è ridotta e va rinnovata ogni 2 anni.

Rinnovo patente di guida C: fino a 65 anni di età: ogni 5 anni; dopo i 65 anni di età: ogni 2 anni.

Rinnovo patente di guida D: fino a 70 anni d’età: ogni 5 anni; fino ad 80 anni di età: ogni 3 anni; dopo gli 80 anni d’età: ogni 2 anni.

Coloro che sbadatamente dovessero mettersi alla guida col documento scaduto incorrono in una multa che va da 160 euro a 644, oltre al ritiro della patente. Da quel momento scattano 10 giorni di tempo per presentarsi alla visita medica obbligatoria, attraverso il cui certificato si potrà riavere il documento, ma se trascorrono i 10 giorni, viene trasmesso in prefettura e poi bisognerà dimostrare lì di aver sostenuto la visita medica e con ovvio esito positivo, per riavere la patente.

Controllare la scadenza della patente permette di programmarne il rinnovo, non arrivando all’ultimo momento, c’è chi suggerisce di farlo almeno 4 mesi prima. Propedeutico al rinnovo è ottenere il certificato di idoneità con la visita medica, rivolgendosi direttamente alle Asl (Asrem in Molise), oppure alla Motorizzazione civile, ma ci sono anche possibilità come l’Aci e le agenzie di disbrigo pratiche specializzate.

I documenti necessari per il rinnovo

Per rinnovare la patente, a prescindere dalla struttura prescelta, devi presentare i seguenti documenti:

ricevuta del pagamento della visita medica;

la ricevuta del versamento di 10,20 euro sul conto corrente n° 9001 intestato al Dipartimento dei Trasporti Terrestri. Se non deleghi il rinnovo della patente ad agenzie di pratiche auto/scuola guida, ti consigliamo di utilizzare i bollettini prestampati che puoi trovare presso gli Uffici di Poste Italiane o gli Uffici della Motorizzazione;

ricevuta del versamento di 16,00 euro sul conto corrente n°4028 come imposta da bollo (valgono le medesime indicazioni del punto precedente);

due foto formato tessera;

patente;

carta d’identità o passaporto;

tessera sanitaria;

se soffri di eventuali patologie o indossi occhiali da vista, i relativi certificati medici.

Le spese fisse sono determinate dal Ministero e sono uguali a prescindere dal procedimento, quindi non cambiano in base all’intermediario presso il quale si richiede il rinnovo dell’abilitazione di guida. Nei costi fissi per la patente rientrano:

bollettino c/c 9001: 10,20 euro (Dipartimento Trasporti Terrestri);

bollettino c/c 4028: 16,00 euro (Motorizzazione Civile);

spedizione a domicilio della nuova patente (posta assicurata): 6,80 euro.

Il totale dei costi fissi è di 33 euro, importo che va sempre pagato per rinnovare la patente di guida scaduta.

In caso documento scaduto, la nuova patente dovrebbe arrivare via posta entro 4 giorni dalla visita medica.

Se non ricevi la nuova patente entro 15 giorni, contatta il Servizio Clienti di Poste Italiane o quello del Ministero dei Trasporti per avere informazioni in merito. Ecco i numeri utili:

Poste Italiane: 800979416 da telefono fisso, servizio con risponditore automatico attivo 7 giorni su 7, H24;

Ministero dei Trasporti: 800232323, servizio disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 14:00 e dalle 14:30 alle 17:30.

In caso di irreperibilità del destinatario, la nuova patente viene restituita al Ministero dei Trasporti e annullata; si dovrà richiedere la creazione e l’invio di una nuova patente, contattando il numero verde del Ministero dei Trasporti (informazioni tecniche da notiziariofinanziario.com/).