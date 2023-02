Sviluppo e tutela della costa, confronto a Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. «Circa due mesi fa, dinanzi all’insistenza del proponente del Progetto South Beach, e del suo staff, nel ripresentare alla cittadinanza un piano imprenditoriale ormai politicamente superato, e che a nostro avviso andrebbe a compromettere, per sempre, la bellezza e lo sviluppo dell’intero territorio costiero del Molise del vicino Abruzzo, avevamo annunciamo l’organizzazione di un evento pubblico a Montenero, alla presenza di accademici e personalità del mondo della cultura, dell’economia e della politica, all’interno del quale avremmo dettagliato le motivazioni della nostra contrarietà allo stesso e esplicitato quale forma di sviluppo riteniamo, invece, necessaria alla crescita della nostra amata zona costiera». Così il gruppo Montenero che Rinasce, MoVimento 5 Stelle Molise e Abruzzo, Sinistra Italiana Molise e Abruzzo, Sinistra Italiana del Vastese sul progetto South Beach.

L’evento sopra richiamato si terrà domenica 26 febbraio alle ore 18, nella Sala Consiliare di Montenero di Bisaccia, in Piazza delle Libertà, e vedrà la partecipazione, oltre che dei Consiglieri comunali del Gruppo Montenero Che Rinasce, Fabio De Risio e Gianluca Monturano, che illustreranno il progetto, di Docenti universitari esperti in materia di sviluppo locale e turismo, quali l’antropologa Letizia Bindi, lo storico Rossano Pazzagli e l’economista Luigi Mastronardi. Insieme ad essi relazionerà sul Progetto Augusto De Santis, esperto di tematiche ambientali e membro del “Coordinamento Tutela delle Vie Verdi d'Abruzzo”. Ci sarà spazio anche per un focus sulle attività politiche realizzate in tema di difesa del mare, nonché di valorizzazione e gestione delle aree costiere ad opera di Laura Veniteli, Presidente della Casa dei Diritti di Termoli, da molti anni impegnata nell’attività di valorizzazione e difesa della Costa molisana, e del Consigliere Regionale Vittorio Nola. Chiuderà i lavori il Segretario di SI del Vastese Claudio di Vincenzo. L’intero dibattito sarà moderato da Mirco Di Sandro, Presidente del Centro Indipendente Studi Alta Valle del Volturno (CISAV-APS).

