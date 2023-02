Polizia locale, in servizio i nuovi 10 agenti: l'auspicio di una maggiore presenza

TERMOLI. Polizia municipale a Termoli, da sempre argomento di discussione in città. Per diversi motivi e spesso i giudizi, anche quelli social, non sono dei più teneri. C'è da dire che negli ultimi anni il numero dei Vigili urbani è davvero stato esiguo rispetto alle incombenze di una città come quella termolese, tanto che i provvedimenti tampone adottati nel ricorso alle figure stagionali o a termine mettevano proprio in risalto questo aspetto, culminato nell'emergenza Covid, che ha aggiunto ulteriore fardello alle loro competenze.

Per questo, senza dubbio l'assunzione dei nuovi dieci agenti di Polizia locale a tempo indeterminato, da ieri in servizio, rappresenta una piccola svolta.

Ne conosciamo al momento solo uno, che già in passato svolse questo servizio sul nostro territorio, Giuseppe Castelli, poiché è stato lui stesso a voler segnalare il ritorno "a casa", ringraziando le esperienze precedenti. La graduatoria finale del concorso approdato al traguardo dopo le prove iniziate nel giugno scorso per evidenti motivi di privacy non permise di conoscere in prima battuta i nomi dei vincitori, anche qui con riverbero polemico social.

Non resta che scoprirne il volto, strada facendo, con l'auspicio di una maggiore e più puntuale presenza sul territorio, in strada, nei quartieri, dove c'è bisogno di "sentire" questo supporto, per esigenze di sicurezza e di contrasto dal degrado. Ad esempio.

Dieci Vigili urbani scremati da un concorso che ne vide 1.132 potenziali aspiranti, anche se poi, fase dopo fase, si è arrivati a portarne solo 55 agli orali dicembrini.