Sorriso indimenticabile, addio a Enza Tundo

TERMOLI. Sale in cielo un altro personaggio che a suo modo ha fatto la storia del nostro tessuto cittadino, addio a Enza Tundo, nostra cara amica.

La sua edicola-chiosco di piazza Monumento nei decenni ha rappresentato un punto di riferimento per intere generazioni, compreso la nostra.

Un post social di Gianfranco Cravero, simboleggia quanto rappresentasse per tutti: «Voglio rendere omaggio a questa signora che è stato uno dei simboli di Termoli. Assieme al fratello hanno gestito per anni l'edicola centrale di Piazza Monumento. Ricordo le tante schedine del totocalcio rifilate con un righello di metallo ei tanti giornali, riviste e fumetti acquistati dalla gentile signora Enza: non dimenticherò mai i suoi "Ciao caro dimmi..." Riposa in Pace!»

Pensiero assolutamente condiviso, per una persona che attraverso il suo lavoro ha veicolato cultura, informazione, contribuendo anche alla crescita del nostro mestiere, ma anche dispensando sogni, attraverso proprio Totocalcio e concorsi a premi, per chi tra un gratta e vinci e l’altro sperava di voltare pagina.

Una figura carismatica e gentile, che ci mancherà. Alla famiglia Tundo il cordoglio profondo di Termolionline.

I funerali avranno luogo domattina, alle 10, alla chiesa di Sant’Antonio, partendo dalla Casa Funeraria Iovine in via Egadi, 7.

A dare il triste annuncio le sorelle Lina e Rita, i nipoti e i parenti tutti.