"Quale energia, per quale futuro di pace", dibattito a Termoli

TERMOLI. Nuovo incontro del ciclo "l'economia di Pace". Quale energia, per quale futuro di pace. Lo illustra Antonio De Lellis: «Ne ragioniamo con Loredana Pietroniro della regione Molise che ci illustrerà l'azzurro del solare sui campi agricoli; con Marcella Stumpo, consigliere comunale, parleremo dei dubbi dell'elicottero offshore in Adriatico; con Renato Di Nicola del comitato per il clima, contro il fossile, che ci presenterà l'iniziativa nazionale di Piombino dell'11 marzo.

Durante la tavola rotonda verranno raccolte le firme per le due leggi di iniziativa popolare: per u a nuova Finanza pubblica e sociale e per la ripubblicizzazione della Cassa Depositi e Prestiti». Appuntamento alle ore 18:30 presso la parrocchia Sacro Cuore in via Argentina.

