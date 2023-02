Cantieri della Rete Gas, tutti gli interventi programmati entro il 30 giugno

TERMOLI. Cantieri stradali nelle vie del centro di Termoli e quelle immediatamente a ridosso. Anni di lavori per il rifacimento della rete gas e altri “sottoservizi”, che sovente creano anche notevoli disagi alla circolazione e alle attività commerciali che si trovano nei paraggi.

Ebbene, almeno per quanto riguarda proprio il metano ne avremo fino all’inizio dell’estate, perché è stata pubblicata l’ordinanza con cui la ditta Alma C.I.S. S.r.l. di Chieti Scalo è stata autorizzata dallo scorso 6 febbraio e fino al 30 giugno prossimo a intervenire in numerose vie della città, come indicato dall’amministrazione comunale, con divieto di sosta in base al cantiere provvisorio che viene aperto.

Le vie indicate fino al 30 giugno saranno lungomare Cristoforo Colombo, corso Vittorio Emanuele III, via Leopoldo Pilla, via Alfano, via Vincenzo Cuoco, via Rio Vivo, piazza Regina Margherita, corso Fratelli Brigida, via della Pesca, via Mulini a Vento, via delle Lampare, via delle Paranze, via del Timone, via della Bussola, traversa via Rio Vivo, via del Chiurlo.

La ditta esecutrice assicurerà l’apposizione di cartellonistica adeguata di indicazione e pre-segnalazione dei lavori in corso in corrispondenza dei tratti delle strade comunali interessate, nonché la eventuale regolamentazione temporanea della circolazione tramite movieri abilitati o semafori mobili, con ripristino

delle condizioni viabilistiche originarie al termine dell’intervento, almeno 48 ore prima, con la predisposizione di idonei camminamenti alternativi per la protezione dei transiti pedonali nelle aree interessate dalle attività in premessa collocando la prevista segnaletica provvisoria di cantiere; la delimitazione dell’area di cantiere, segnalata e non accessibile ai non addetti ai lavori, mediante collocazione di appositi dispositivi di tipo luminoso atti ad evidenziarne gli ingombri anche durante le ore serali e notturne.