Nuovo padiglione polifunzionale per il Carnevale di Larino

LARINO. Con deliberazione di Giunta comunale numero 29 del 15 febbraio 2023, è stato acquisito il progetto definitivo, comprensivo di relazioni, quadro economico e rendering, del nuovo padiglione polifunzionale per il Carnevale, da realizzarsi accanto al Polo fieristico di Larino.

I lavori per la realizzazione di un progetto da quasi 840mila euro partiranno appena sarà ottenuto il parere positivo della Soprintendenza e l'autorizzazione paesaggistica. Una bella notizia che siamo lieti di dare a poche ore dall'inizio della 48esima edizione del Carnevale di Larino, Carnevale storico d'Italia.

Quella che è ormai una manifestazione di caratura nazionale merita un luogo dove chi ne è l'artefice possa dedicarsi in sicurezza e senza disagi alla realizzazione dei carri allegorici, quei giganti in cartapesta che anche quest'anno migliaia di visitatori avranno modo di ammirare per le strade della nostra città.

Galleria fotografica