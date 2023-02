Acque balneari "eccellenti" in Molise, lo dice il rapporto dell'Arpam

TERMOLI. Sulla qualità delle acque di balneazione del Molise si era speso lo stesso governatore Donato Toma, alcuni mesi fa.

L'Arpa Molise ha pubblicato i dati della stagione balneare, che confermano il trend in miglioramento. Dei 24 punti di campionamento lungo la costa molisana, con 7 aree omogenee, criticità restano solo nel tratto dove sfocia il torrente Rio Vivo, comunque con un livello sufficiente, mentre diventa eccellente in tutti gli altri.

La Regione Molise ha stabilito l’avvio della stagione balneare a far data dal primo maggio 2022, e la conclusione il 30 settembre 2022.

La programmazione del calendario, prevista nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 55 del 9 marzo 2022, è stata effettuata comprendendo un campionamento prima dell'inizio della stagione balneare (nel mese di aprile) e distribuendo le date di prelievo in modo tale che l'intervallo tra due campionamenti consecutivi non superasse i 30 giorni, così come prescritto dalla norma, ad esclusione dell’acque di balneazione che ha riportato un giudizio di qualità “sufficiente”, ovvero quella denominata “Rio Vivo 3” per cui la cadenza dei campionamenti è stata quindicinale, come dal calendario così riportato: 16–17 maggio; 13-14 giugno; 11-12 luglio; 8-9 agosto; 5-6 settembre. Inoltre, c’è stato un campionamento aggiuntivo nelle date del 26-27 aprile.

La programmazione quindicinale del monitoraggio è stata invece, 16-30 maggio, 13-27 giugno, 11-25 luglio, 8-29 agosto, 5-26 settembre. Nella delibera di Giunta regionale n. 55 del 9 marzo 2022 oltre ad aver pianificato una maggiore frequenza, quindicinale del monitoraggio ai sensi del D. Lgs 116/08 per l’acqua di balneazione “Rio Vivo 3” è stato, al contempo, disposto all’amministrazione comunale di Termoli l’individuazione e la rimozione delle cause determinanti lo scadimento del giudizio di classe. Nel comune di Termoli non sono adibite alla balneazione le zone di mare ricadenti: nel raggio di 20 metri dalla foce torrente Sinarca; entro i 100 metri dall'imboccatura e dalle opere foranee del porto di Termoli; nel raggio di 20 metri dalla foce del torrente Rio Vivo; nel raggio di 20 metri dalla foce del torrente Sei Voci; nel raggio di 250 metri dalla foce del fiume Biferno. Nel comune di Petacciato non sono adibite alla balneazione le zone di mare ricadenti: nel raggio di 20 metri dalla foce del torrente Tecchio.

E' vietata permanentemente la balneazione nel tratto di litorale antistante la spiaggia libera, per una lunghezza i 1500 metri ed una profondità di 10 metri dalla linea di battigia, a causa della presenza di sedimenti argillosi nel fondale. Al fine di attribuire la classe di qualità a ciascuna acqua di balneazione, sono stati elaborati statisticamente i dati relativi alla stagione balneare 2022 ed alle tre stagioni balneari precedenti secondo quanto indicato all’allegato II previsto all’art.2 del D.Lgs 116/08, ottenendo la seguente classificazione. Dalla lettura dei due grafici a torta emerge il miglioramento evidente con una variazione dalla percentuale delle acque di balneazione in classe eccellente, ad esclusione dell’acqua di balneazione denominata “Rio Vivo 3” (CODICE: IT014070078006) che permane nel giudizio di qualità “sufficiente”. Per l’indicatore enterococchi intestinali nel confronto dei giudizi di classe dell’elaborazione dei dati dei due quadrienni, si rileva un miglioramento nel comune di Termoli delle acque di balneazione dei due litorali.

Si registra, infatti, per le acque di balneazione denominate “Rio Sei Voci”, Lungomare Colombo 1 e Lungomare Colombo 8 il passaggio da classe “Buona” ad “Eccellente”. Mentre nel comune di Campomarino e Montenero di Bisaccia si registra un leggero scostamento del trend. Dal confronto dei giudizi di classe di qualità per il parametro escherichia coli elaborati è evidente un lieve e generale miglioramento del trend nelle classi rispetto al 2021 per le acque di balneazione del litorale di Termoli, molto più evidente e significativo per le acque di balneazione denominate “Rio Sei Voci” e per le acque di balneazione a ridosso del Borgo comunale, Lungomare Colombo 1 e 2, e quella denominata “Lungomare Colombo 8”, confermando anche per il parametro escherichia coli il cambio di andamento statistico. Si conferma, quindi, che lungo il litorale del territorio regionale i campionamenti effettuati, durante la stagione balneare 2022, hanno dato esito in generale di conformità ai limiti prescritti al D.M 30 marzo 2010. Si è evidenziato un miglioramento delle acque di balneazione della regione registrando una generale classe di giudizio “Eccellente”, ad eccezione, nel comune di Termoli, dell’acqua di balneazione denominata “Rio Vivo 3”, che si conferma nella classe di giudizio “Sufficiente”. Dalla lettura della rappresentazione grafica per il parametro enterococchi intestinali emerge un trend

del giudizio di qualità migliorativo per le acque di balneazione del litorale sud di Termoli, mentre per le acque di balneazione ricadenti nei comuni di Campomarino e Montenero di Bisaccia la variazione della tendenza del trend è inversa. Mentre, per il parametro escherichia coli il trend risulta migliorativo per le acque di balneazione regionali. Ragionevolmente, le considerazioni evidenziate si potrebbero ricondurre alla combinazione sinergica delle caratteristiche di resistenza in ambiente marino dell’indicatore enterococco intestinale, al perdurare di temperature più calde delle acque marine nella stagione estiva, della scarsità di precipitazioni e dalla presenza di barriere frangiflutto emerse a difesa della costa che ne riducono il rimescolamento continuo delle acque. Come evidenziato nei report degli anni precedenti, si rileva il persistere, nel comune di Termoli, del tratto di mare antistante la foce del torrente Rio Vivo, di quelle condizioni ambientali che impattano sulla qualità delle acque di mare. Pertanto, è opportuno che si scelgano linee di intervento più incisive soprattutto tenuto conto dell’idro-dinamismo, molto basso, soprattutto nei mesi estivi, che rendono lo specchio di mare antistante più sensibile alla qualità degli apporti delle acque veicolate nel torrente, facendo registrare, nel corso della stagione, ancora un andamento oscillante dei valori determinati nei campioni dei parametri biologici. Al fine di rappresentare le oscillazioni delle determinazioni analitiche, si propongono, nelle figure di seguito, i valori determinati nelle campagne del monitoraggio 2022 e 2021, precisando che la stagione balneare del precedente anno è iniziata il 15 maggio.

Dalla lettura dei due grafici è evidente la fluttuazione dei livelli dei due indicatori microbiologici, all’interno della stessa stagione balneare e rispetto a quelli della stagione precedente. Infine, si invita chi di competenza a promuovere e divulgare con tempestività le informazioni sulle acque di balneazione insistenti nel territorio regionale, utilizzando adeguati mezzi e tecnologie di comunicazione e apponendo, nelle immediate vicinanze degli accessi al mare di ciascuna acqua di balneazione, una idonea cartellonistica che indichi anche le previsioni di inquinamenti di breve durata ed i divieti di balneazione al fine di prevenire eventuali esposizioni dei bagnanti alla scarsa qualità delle acque evitando probabili effetti sanitari, come patologie a trasmissione oro-fecale, soprattutto in considerazione dei soggetti più sensibili, come bambini e anziani».