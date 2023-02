Cantieri e progetti a Termoli: parla l'assessore ai Lavori pubblici Ferrazzano

TERMOLI. Nuovi cantieri sono stati aperti in città dall'amministrazione comunale di Termoli. In particolare, da alcuni giorni sono iniziati i lavori di sostituzione di circa 300 metri della nuova rete fognante in via Manzoni, nel quartiere di Colle della Torre.

Al termine dell'intervento l'intera strada sarà asfaltata. È stata questa l'occasione per incontrare il vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici, Vincenzo Ferrazzano, per un excursus più ampio rispetto alle opere in corso di pianificazione e realizzazione.

Riflettori puntati sui quartieri periferici, non solo, ma anche per affrontare questioni nevralgiche, come via Corsica, la zona artigianale e i progetti relativi al piano triennale di recente aggiornato in Consiglio comunale.

