Con Adriana Volpe e Pau dei Negrita al via il Carnevale di Larino

LARINO. Con una madrina d’eccezione come Claudia Gerini e altre guest-star, al via oggi il Carnevale d’Italia di Larino. Anche per la 48esima edizione l’amministrazione Puchetti e l’associazione Larinella hanno garantito la presenza del servizio navetta, che sarà costante e gratuito, con fermate presso il centro storico, il polo fieristico e contrada Cappuccini. I cittadini che avessero modo di raggiungere il percorso del Carnevale con la navetta gratuita sono quindi pregati di non prendere l’automobile o di parcheggiarla, eventualmente se ne fosse in possesso, nei rispettivi parcheggi privati, al fine di evitare disguidi e disservizi. «Il Comune di Larino ringrazia per la collaborazione e augura a tutti un gioioso Carnevale 2023». Si comincia con la partecipazione della conduttrice Rai, attrice Adriana Volpe che di fatto darà il via all’intera manifestazione ergo alla sfilata dei giganti di cartapesta in piazza del Popolo dove poi in serata, intorno alle 22 è atteso il dj set di Pau dei Negrita che farà ballare fino a notte inoltrata il popolo del carnevale.

L’indomani, domenica 19 al mattino è in programma una mostra a cielo aperto dei carri allegorici con spettacoli di danza e magia. Alle 15.30 l’inizio della sfilata dei carri sarà dato da Francesco Chiofalo, personal trainer ed influencer da oltre un milione e mezzo di follower. Alle 22è in programma poi il dj set di Ketty Passa. Il secondo weekend del carnevale vedrà poi giungere a Larino, il 25 il dj set di Tommy Vee e per il gran finale di domenica, l’attrice Claudia Gerini, ufficialmente madrina della manifestazione. E poi ancora musica, sfilate, magia per grandi e piccini. Per accedere al percorso del carnevale è previsto il pagamento di un biglietto giornaliero di 4 euro che comprenderà la sfilata dei carri, le esibizioni musicali, gli show degli artisti, il parcheggio e la navetta gratuita. Nei weekend delle sfilate l’amministrazione ha chiesto e ottenuto dalla Soprintendenza aperture straordinarie per l’anfiteatro e villa Zappone proprio per consentire ai visitatori di poter accedere anche alle bellezze storico artistiche della città. Il tutto insieme alla possibilità di visitare la cattedrale e san Francesco, il museo diocesano e naturalmente Palazzo Ducale con le sue mostre permanenti e i suoi mosaici.