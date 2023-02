«A Larino ogni scherzo vale e non solo»

LARINO. La grande attesa sta finendo, in rampa di lancio il Carnevale di Larino, che per quattro giorni, questo e nel prossimo fine settimana, calamiterà l'attenzione del basso Molise.

«A Larino ogni scherzo vale e non solo», l'invito dell'associazione ViviLarino. «A poco più di un mese dallo strepitoso successo delle Luminarie, oggi inizia la Kermesse del Carnevale una quattro giorni 18/19 e 25/26 febbraio che oltre alla tanta allegria porterà sicuramente tanto orgoglio a noi Larinesi di essere fieri di quello che siamo capaci di realizzare. Dunque si parlerà di Larino non solo nel Molise ma osiamo dire in tutto il Centro-Sud. Buon Carnevale a tutti e... grazie Larino».

In occasione della 48esima edizione del Carnevale di Larino, Carnevale storico d'Italia, e vista la grande affluenza di visitatori che si prevede nei prossimi due fine settimana, il Comune ha lavorato affinché i luoghi della cultura della nostra città possano essere tutti visitabili.

Dopo l'apertura odierna, il Parco Archeologico di Larino – Anfiteatro e Villa Zappone sarà aperto domani dalle 9.30 alle 16.30. Sabato 25 febbraio sarà aperto dalle 8.30 alle 16.30. Domenica 26 febbraio dalle ore 9.30 alle 16.30.

Le sale, le mostre e il Museo Civico del Palazzo Ducale saranno visitabili in tutti e quattro i giorni del Carnevale dalle 9.30 alle 12.30, con possibilità di visita guidata.

Il Museo Diocesano sarà visitabile in entrambi i weekend dalle 10.00 alle 13.00, con possibilità di tour guidato alle chiese del centro storico.

Per informazioni e prenotazioni scrivere a larino.cultura@gmail.com.

Galleria fotografica